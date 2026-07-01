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Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística

La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.

Por: Almudena Larraín y M. Gabriela Arteaga

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 17:34 hrs.

México adquisiciones y fusiones empresas Fondos de inversión
<p>Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística</p>

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