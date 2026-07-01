Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.
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La gestora latinoamericana de capital privado Linzor Capital Partners cerró la adquisición de una participación mayoritaria en la mexicana Numaris, empresa especializada en soluciones de telemática, gestión de flotas y software para logística, en una operación con la que busca reforzar su presencia en un mercado impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y el nearshoring.
Numaris fue fundada bajo un modelo de search fund por Juan Pablo Baeza y Mateo Cantú, y ha crecido mediante una combinación de expansión orgánica y adquisiciones. Actualmente presta servicios a más de 2.600 empresas de más de 20 industrias y administra más de 230.000 soluciones conectadas en México, orientadas a mejorar la eficiencia operativa, el monitoreo de activos y la gestión de flotas.
Como parte de la transacción, Baeza continuará al frente de la compañía como director ejecutivo.
"Creemos que Linzor es el socio ideal para nuestra próxima etapa de crecimiento. Su experiencia escalando negocios en América Latina, junto con sus capacidades operativas y su visión de largo plazo, nos ayudará a acelerar nuestra visión y a seguir generando valor para nuestros clientes, empleados y socios", indicó.
Por su parte, Gerardo Biagi, socio de Linzor Capital Partners, señaló: "Numaris ha construido una plataforma excepcional con una posición de liderazgo clara en un mercado atractivo y en crecimiento. Estamos entusiasmados de asociarnos con todo el equipo de Numaris para acelerar el crecimiento, fortalecer aún más la plataforma y buscar oportunidades de adquisiciones estratégicas en toda la región".
Apuesta por un mercado en expansión
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, la relocalización de cadenas de suministro hacia México (nearshoring) y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar operaciones y mejorar la seguridad en el transporte.
Según Linzor, la plataforma de Numaris integra herramientas de inteligencia artificial, optimización de rutas, monitoreo de combustible, mantenimiento predictivo y seguimiento de activos en tiempo real. La firma sostiene que estas soluciones han permitido a sus clientes reducir entre 20% y 30% el consumo de combustible y disminuir hasta en 65% los incidentes viales.
La operación también contempla la participación de International Finance Corporation (IFC), brazo del Grupo Banco Mundial para el sector privado, y de Proparco, institución financiera de desarrollo perteneciente al grupo Agence Française de Développement (AFD).
Linzor, fundada en 2006, ha invertido más de US$ 1.400 millones en empresas medianas de América Latina, con foco en sectores como tecnología, salud, telecomunicaciones, educación, servicios financieros y consumo.
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