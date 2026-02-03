Linzor Capital consolida su presencia regional con el levantamiento de un cuarto fondo y nuevas inversiones

Con dicho vehículo, la firma selló su participación en la compra de Banmédica.

Linzor Capital ha hecho ruido en el mercado chileno el último tiempo, al reactivarse en una serie de ofertas para obtener participación en empresas de diferentes sectores del mercado.

Ahora, estrenó un cuarto fondo de inversión denominado Linzor Capital Partners IV, cuyo periodo de levantamiento concluyó el pasado 29 de diciembre de 2025, y logró recaudar más de US$ 200 millones.

Dicho capital incluye coinversiones comprometidas para las tres primeras transacciones del vehículo, y cuenta con aportes de family offices e inversionistas institucionales, tanto regionales como internacionales.

Con el capital comprometido en dicho fondo, la firma ya cerró dos grandes adquisiciones. En primer lugar, tomo participación en el control de la empresa Numaris, proveedor mexicano de software y soluciones de telemetría para los sectores de logística y transporte.

La segunda operación corresponde a la adquisición de Banmédica en Chile, en consorcio con Patria Investments y su afiliada Moneda.

Ambas, aún sujetas a las aprobaciones regulatorias, se convirtieron en la segunda y tercera inversión de dicho fondo, ya que la primera fue la adquisición de la empresa peruana de telecomunicaciones WIN.

Una vez cerradas las operaciones, el fondo habrá desplegado más del 60% de sus compromisos de capital.

El fondo “representa un hito importante en la evolución de Linzor como firma. El exitoso levantamiento del fondo y la calidad de sus inversiones reflejan la solidez de la plataforma que hemos construido durante más de dos décadas en la región, nuestro enfoque disciplinado para invertir en negocios sólidos y nuestra capacidad de adaptarnos y desempeñarnos a lo largo de los ciclos de mercado”, aseguró el cofundador de Linzor y presidente del Comité de Inversiones, Tim Purcell.