Ozempic llega a Mercado Libre y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias

La farmacéutica lanzó una tienda oficial en la plataforma en México para vender medicamentos con receta. Analistas de Itaú BBA estiman que la iniciativa fortalece a la emrpesa como canal farmacéutico y podría intensificar la competencia si otros mercados flexibilizan su regulación.

Novo Nordisk ha abierto una tienda oficial en Mercado Libre en México para vender medicamentos con receta, entre ellos Ozempic, Wegovy y Rybelsus. La plataforma funciona como un mercado en línea, requiere receta médica, utiliza logística autorizada y garantiza la trazabilidad del producto.

Según Itaú BBA, la operación refuerza la credibilidad de la plataforma como canal de distribución farmacéutica e incrementa el riesgo competitivo a mediano plazo para las cadenas de farmacias brasileñas.

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Si bien la normativa brasileña actualmente impide replicar el modelo mexicano, el respaldo de Mercado Libre por parte de una de las mayores farmacéuticas del mundo podría incentivar a otros laboratorios a seguir el mismo camino si la normativa evoluciona.

Mercado Libre ya opera un programa piloto para la venta de medicamentos sin receta en Brasil, mientras que iFood ha estado expandiendo su presencia en el segmento y ya ha alcanzado el equivalente al 25% del tamaño de la operación digital de RaiaDrogasil, pero, en este caso, distribuyendo a farmacias, no eludiéndolas. Meli (Mercado Libre) compró una pequeña farmacia física en São Paulo el año pasado.

Sin embargo, los analistas de consumo Rodrigo Gastim, Vinícius Pretto y Victor Rogatis consideran a RD como la empresa más expuesta a esta migración a una plataforma digital, especialmente en São Paulo, donde Mercado Libre concentra su proyecto piloto.

Según BBA, incluso si no hay cambios a corto plazo, el mayor potencial reside en la categoría GLP-1, que combina artículos de alto precio, compras recurrentes y una mayor fidelización del paciente. El banco estima que este mercado podría generar 61 mil millones de reales en Brasil para 2030.

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