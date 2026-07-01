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Ozempic llega a Mercado Libre y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias

La farmacéutica lanzó una tienda oficial en la plataforma en México para vender medicamentos con receta. Analistas de Itaú BBA estiman que la iniciativa fortalece a la emrpesa como canal farmacéutico y podría intensificar la competencia si otros mercados flexibilizan su regulación.

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Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 19:10 hrs.

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<p>Ozempic llega a Mercado Libre y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias</p>

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