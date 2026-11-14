Falla en sistema de control aéreo de Estados Unidos provocó cancelación de tres vuelos desde Chile: operaciones se reanudan gradualmente

La suspensión nacional ordenada por la FAA se extendió por cerca de cuatro horas y 20 minutos el viernes 13 de noviembre. En Santiago se confirmaron cancelaciones de servicios de LATAM a Miami, Nueva York y Los Ángeles, mientras que la aerolínea informó durante la madrugada del sábado que las restricciones fueron levantadas.

La suspensión de operaciones aéreas dispuesta por Estados Unidos este viernes tuvo efectos en Chile, donde se confirmó la cancelación de tres vuelos de LATAM desde el Aeropuerto de Santiago hacia ese país. Los servicios afectados fueron el LA500, con destino a Miami; el LA532, a Nueva York, y el LA602, a Los Ángeles, según informó el terminal aéreo.

La contingencia se originó luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenara una suspensión nacional de operaciones en los aeropuertos del país. La medida fue emitida a las 15:54 horas del viernes, hora del este estadounidense, y el espacio aéreo fue reabierto a las 20:15 horas, tras aproximadamente cuatro horas y 20 minutos de restricción.

De acuerdo con el Departamento de Transporte estadounidense, la decisión se tomó como medida preventiva luego de detectarse inestabilidad en los sistemas de radar y comunicaciones utilizados por los centros de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los problemas comenzaron a las 15:36 horas y afectaron la consistencia de los datos de radar y las comunicaciones con las aeronaves. Según detalló, al momento de ordenar la suspensión había más de 3.500 aviones en el aire, que fueron aterrizando de manera segura mediante los procedimientos establecidos.

La autoridad atribuyó las fallas a interrupciones intermitentes en las telecomunicaciones y a problemas en equipos antiguos del sistema de control aéreo.

Reanudación de los vuelos

Durante la noche del viernes, la FAA levantó la suspensión nacional. Sin embargo, el secretario Duffy advirtió que la normalización sería gradual y dependería de la disponibilidad de pilotos, tripulaciones y aeronaves para retomar los itinerarios.

En Chile, LATAM informó a las 04:00 horas del sábado 14 de noviembre que las restricciones operacionales habían sido levantadas y que las operaciones aéreas comenzarían a reanudarse paulatinamente.

Respecto de los vuelos cancelados durante el viernes, la compañía señaló que los pasajeros afectados serían contactados directamente para reprogramar sus viajes sin costo adicional. También recomendó revisar el estado de los itinerarios en su sitio web o aplicación antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que podrían producirse modificaciones.

La aerolínea habilitó además una política de flexibilidad para pasajeros con vuelos desde, hacia o vía Estados Unidos entre el 13 y el 15 de noviembre. Las alternativas contemplaban cambios de fecha, vuelo o ruta sin multa, sujetos a las condiciones y disponibilidad establecidas por la compañía, además de la posibilidad de solicitar devoluciones por los pasajes de vuelo no utilizados.