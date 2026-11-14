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Falla en sistema de control aéreo de Estados Unidos provocó cancelación de tres vuelos desde Chile: operaciones se reanudan gradualmente

La suspensión nacional ordenada por la FAA se extendió por cerca de cuatro horas y 20 minutos el viernes 13 de noviembre. En Santiago se confirmaron cancelaciones de servicios de LATAM a Miami, Nueva York y Los Ángeles, mientras que la aerolínea informó durante la madrugada del sábado que las restricciones fueron levantadas.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 14 de noviembre de 2026 a las 04:30 hrs.

Aerolíneas Aeropuertos aviones Latam
Falla en sistema de control aéreo de Estados Unidos provocó cancelación de tres vuelos desde Chile: operaciones se reanudan gradualmente

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