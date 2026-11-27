El Presidente Rodrigo Paz se reunió con la mandataria, con el objetivo de reactivar el convenio de 1992 que da a Bolivia acceso al Pacífico. Con esto, retomaron los gabinetes binacionales, tras cinco años en pausa.

La Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ofreció este viernes a su colega boliviano Rodrigo Paz facilidades portuarias para el comercio exterior de Bolivia hacia el mercado del Asia, como parte del proceso de integración entre ambos países.

Fujimori y Paz, tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima, afirmaron que se busca reactivar un convenio firmado en 1992 por sus padres y expresidentes, Alberto Fujimori y Jaime Paz, el cual permite a Bolivia tener acceso al Pacífico.

"Perú tiene la firme voluntad de consolidarse como una importante puerta para el comercio exterior boliviano, poniendo a disposición nuestra infraestructura logística en los puertos de Ilo, Matarani, el Callao, Chancay", afirmó Fujimori.

Perú está impulsando su infraestructura portuaria y a fines de 2024 puso en marcha el puerto de Chancay, construido y operado por la firma china Cosco Shipping Ports y que permite viajes de grandes buques sin escalas hacia Asia.

Los puertos peruanos "ofrecen renovadas oportunidades de interconexión con los mercados internacionales, especialmente con el Asia-Pacífico", agregó la mandataria peruana.

El Presidente Paz planteó a su turno impulsar dos proyectos de interconexión vial desde la zona norte de Bolivia hasta los puertos peruanos en el sur, para exportar no solo productos de la agroindustria, sino también del sector minero del cual -dijo- solo exportan cerca de unos US$ 6.000 millones anuales.

"La propuesta de Bolivia es de una mayor integración que pueda generar carga no solo para Ilo, sino también para Matarani y otros puertos peruanos", señaló. "Nuestra visión es Pacífico-Atlántico y en esa visión Bolivia en un aspecto integrador".

Paralelo a la cita de Fujimori y Paz, ambos encabezaron el séptimo encuentro de gabinetes de ministros de ambos países, un espacio de integración que se reactiva después de cinco años.