Liderar en tiempos de incertidumbre ¿qué dejamos atrás?

Por Carola Fuentes, gerenta de desarrollo de Icare, directora de Cedenna #Soypromociona

Ya estamos cansados de escuchar que vivimos en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, se sigue enfrentando la incertidumbre como si enfrentáramos un contexto de escenarios alternativos conocidos posibles.

Enfrentar incertidumbre no es lo mismo que enfrentar riesgo. El riesgo es medible, hay un set de posibles respuestas con cierta probabilidad (known unknowns). Con la incertidumbre nos encontramos ante peligros que no podemos medir ni prever. Sabemos que algo puede ocurrir pero no sabemos cómo, cuándo, ni dónde (unknown unknowns).

Ante incógnitas tan importantes, muchos altos ejecutivos se centran en controlar lo que sí pueden: los costos. Los resultados de la encuesta C-Suite Outlook 2024: “Liderando para el mañana. Ganar a través del cambio y la disrupción”, elaborada por The Conference Board e Icare, indica que los altos ejecutivos chilenos están significativamente más preocupados por reducir costos que sus pares en el mundo. Casi la mitad de los directores ejecutivos en Chile (47,6%) menciona la reducción de costos como una prioridad interna en comparación con los CEO a nivel mundial (29,2%).

Afortunadamente, el control de costos y el crecimiento no son mutuamente excluyentes. La gestión de costos libera recursos que pueden impulsar el crecimiento de una empresa.

Pero ¿cómo impulsamos el crecimiento de más largo plazo en tiempos de incertidumbre? La incertidumbre invita al descubrimiento. Por ende, requiere de una actitud de curiosidad, apertura y disposición a explorar.

Un mundo del cual podemos aprender -ya que vive y avanza en la incertidumbre- es el de la ciencia y la tecnología. La investigación científica y tecnológica genera nuevos conocimientos que -con la articulación adecuada- son los principales impulsores y aceleradores de la innovación. Al invertir en investigación y desarrollo, fomentar una cultura de creatividad y experimentación y colaborar con socios externos, las empresas pueden posicionarse para el éxito a largo plazo en un mundo cada vez más incierto. Sin embargo, no existe la innovación rápida y de corto plazo.

¿Cómo están abordando nuestras empresas una tecnología tan disruptiva -y que claramente será clave en las oportunidades de crecimiento futuras- como la inteligencia artificial? Según el mismo estudio, más de una cuarta parte de los directores ejecutivos en Chile (25,3%) dice que no tiene planes actuales para adoptar la IA en las operaciones del negocio, lo que es el porcentaje más alto entre las regiones y países encuestados.

Liderar en la incertidumbre significa muchas veces renunciar a cosas que apreciamos -hábitos, formas de pensar, soluciones y resultados rápidos- y adoptar la creatividad, experimentación y colaboración, con la esperanza de que nos entregue la posibilidad de un futuro mejor. Es una aventura no apta para cardíacos.