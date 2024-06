Liderazgo valiente: sigue tu corazón y transforma el mundo

Columnistas

Por Romina Araya, coordinator production execution de BHP, directora general de Fundación EUMMinería Chile #SoyPromociona

Seguir el corazón y vivir cada momento con intensidad es una decisión valiente que muchas jóvenes están tomando hoy en día. Este acto de coraje puede comenzar con temor, pero la certeza de estar en el camino correcto es una recompensa inmensa. Brené Brown, autora de Daring Greatly, afirma que “la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio”. ¿Alguna vez te has preguntado qué maravillas podrías descubrir si te atreves a seguir tus verdaderos deseos?

Lanzarse a la aventura puede ser una experiencia increíble y enriquecedora. Tomarse las cosas con calma y hacer un break para conectar con sueños y anhelos es fundamental. Materializar los deseos más profundos no solo implica estudios, sino también abrirse a conocer y conectar con personas increíbles de diferentes culturas y realidades. Según Shawn Achor en The Happiness Advantage, rodearnos de personas positivas y experiencias diversas puede tener un gran impacto en nuestro bienestar y éxito. Este acto de abrirse al mundo y a nuevas experiencias no solo enriquece nuestra perspectiva, sino que también nos ayuda a construir una red de apoyo valiosa y diversa.

Sumergirse en nuevas culturas es una oportunidad invaluable. El desafío de comunicarse en distintos idiomas, aunque incómodo y a veces incomprensible, puede enseñar mucho sobre adaptación y resiliencia. La capacidad de adaptarse y persistir frente a los desafíos es lo que define a un líder valiente.

En las organizaciones, un liderazgo valiente puede marcar la diferencia. Inspirar a equipos a alcanzar metas audaces, fomentar la innovación alentando a proponer ideas creativas sin temor al fracaso, y crear un ambiente de trabajo positivo donde se valore la diversidad de pensamiento y se promueva la colaboración.

Ajustar la brújula interna, seguir el corazón y avanzar hacia las metas es un acto de liderazgo valiente. Según Oprah Winfrey, “la pasión es energía. Siente el poder que proviene de concentrarte en lo que te entusiasma”. Este tipo de liderazgo no solo inspira a uno mismo, sino también a quienes nos rodean. Liderar con el corazón es una invitación a los demás para que se atrevan a perseguir sus sueños.

El mundo está lleno de oportunidades esperando a ser descubiertas por mujeres valientes como tú. Al liberar el miedo y abrazar nuestras pasiones, no solo encontramos nuestra propia felicidad, sino que también podemos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Estás lista para tomar las riendas de tu vida y convertirte en una líder valiente que inspira y transforma?