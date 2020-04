Re-definir y emprender en tiempos de crisis

Innovación y Startups

Las personas, las marcas y las industrias se están adaptando, todos estamos buscando la mejor forma de sobrellevar la crisis que vive el mundo a raíz del Covid-19. Algunos están cambiando la manera de cubrir sus necesidades, otros están teniendo que transformar su estrategia para afrontar las circunstancias y, como en toda crisis, tenemos dos alternativas: ver un panorama negro o ser positivos y ver esta situación como una oportunidad para cambiar e innovar.

Un buen caso a analizar es el e-commerce. La revolución de las compras online llegó con fuerza y para quedarse hace algunos años en Chile. Según la encuesta de GfK Chile y Mercado Libre, elaborada el primer trimestre del 2019, 8 de cada 10 chilenos (83%) reconoce haber comprado por internet en los últimos seis meses. Se estima que hoy un 7% de las ventas del comercio minorista se hacen por canales online, lo cual estimo que debiera subir al 9-10% en el 2020.

Y a pesar de que en promedio las ventas del e-commerce han bajado producto del coronavirus, sobre todo los servicios relacionados a viajes y turismo, hay algunos que han visto crecimientos significativos en sus ventas, entre ellos, supermercados, farmacias, y aplicaciones de última milla. En situaciones como las que enfrentamos, los consumidores ven las compras en línea como un medio para abastecerse, sobre todo para los bienes de primera necesidad.

En el caso de Farmex -farmacia online-, hemos visto que la demanda se ha quintuplicado en la segunda quincena de marzo. Hemos tenido que contratar personal de apoyo y hacer cambios relevantes en la estructura de la empresa, para lograr cumplir con nuestra promesa de entrega de remedios y apoyar en lo que podamos en esta gran crisis sanitaria.

Estamos frente a la gran oportunidad de mostrar que, como país, podemos estar a la vanguardia. Si las empresas de ecommerce nacional destacan por entregar un buen servicio en este período, van a lograr no sólo sortear la crisis de buena forma sino también ofrecer nuevos empleos y ayudar a miles de chilenos que necesitan recibir sus bienes básicos sin salir de sus casas.

Hoy uno de los problemas más comunes de las ventas por canales online es la logística de última milla, que muchas veces se convierte en un obstáculo que no nos permite avanzar. Es importante saber que no necesariamente tenemos que encargarnos internamente de este asunto. La distribución puede ser externalizada y dejada en manos de expertos. Hoy existen emprendimientos que apoyan en este desafío. También existen aplicaciones que contribuyen a llegar a más clientes por medio de canales online, como Cornershop, Rappi o Pedidos Ya. Y con esto el llamado es a trabajar como industria, a afrontar juntos los cambios y buscar la forma de complementar los diferentes servicios y herramientas que hoy existen para presentarnos mejor ante las personas.

El llamado hoy para todos, incluyéndome, es que nos pongamos más creativos que nunca, veamos la situación compleja que vivimos como una oportunidad para innovar y ofrecer soluciones que ayuden a los chilenos, y quien sabe si de esa idea nace un gran emprendimiento.