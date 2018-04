DC: frenéticas conversaciones entre ‘viudos’ de Huenchumilla para levantar un nuevo candidato

Actualidad

Mientras tanto, la opción del exdiputado Fuad Chahin busca fortalecerse para gobernar.

La decisión del senador Francisco Huenchumilla de no postular a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) dejó "groggys" a sus partidarios, que no contaban con un plan B.

Sin embargo, pasado el impacto inicial comenzaron las conversaciones para elaborar uno -de cara a la media noche del viernes 27, cuando vence el plazo para la inscripción de las listas- y ya han surgido nombres como los de la senadora Ximena Rincón –quien antes no había aceptado- y la exministra Alejandra Krauss. Los partidarios del exdiputado Fuad Chahin, por su parte, siguen sumando respaldos transversales y buscan un acuerdo con el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para fortalecer la lista y asegurar gobernabilidad.

En el entorno de Huenchumilla aseguran que no se esperaban la decisión adoptada por el senador y que los tomó absolutamente por sorpresa, pero el sentimiento de derrota no duró mucho y ayer en la mañana, los "viudos" del exintendente de La Araucanía, comenzaron a conversar para elaborar un plan B, de manera de inscribir una lista el viernes. Los nombres que se han propuesto son los de la senadora Rincón y de la exministra Krauss, pese a que la primera había declinado postular cuando se sondeó su nombre antes de Huenchumilla y no hay certeza de que la segunda sea una carta ganadora.

Por lo pronto, este sector se reunirá mañana para definir su situación y si llegarán, o no, pasado mañana a la sede de la DC a inscribir una lista, porque no parece que haya un nombre que pueda hacerle el peso a la de Chahín.

De ahí que en el partido se presuman dos razones por la que los ex partidarios de Huenchumilla estarían forzando una elección, a sabiendas de que es muy difícil ganarla. Por un lado, morir con las botas puestas, dando la pelea y no dejarle a Chahin un triunfo que pudiera magnificarse más allá de lo que en realidad es. Y, por otra parte, un tema mucho más práctico, ya que si logran el 30% de los votos podrían integrar la directiva del exdiputado, según los estatutos de la DC.

En paralelo, el equipo de Chahin no para de trabajar pese a estar convencido de que aun cuando sus adversarios internos logren parar una nueva lista no podrán imponerse al exdiputado. De hecho, la máxima es que hasta antes de la bajada de Huenchumilla los partidarios estaban armando una lista con el foco puesto en lo electoral. Pero ahora que ven la elección prácticamente resuelta el acento debe estar puesto –confiesan- en asegurar la gobernabilidad.

Es por ello que están sosteniendo conversaciones con el exministro Undurraga para integrar a la lista a quienes lo apoyaron en su opción. Y, en este contexto, podría ser que el exsubsecretario de la Segpres, Víctor Maldonado -secretario nacional de la DC en la presidencia del exsenador Ignacio Walker-, quien asumiera nuevamente el cargo en la lista de Chahín, pensando -explican en el entorno del exlegislador- en que hay que construir alianzas que permitan gobernar.

Goic: "Hay que cuidar la democracia interna"

Mientras tanto, la excandidata presidencial, la senadora Carolina Goic –que por un tema estatutario no podría ser candidata a la presidencia del partido luego de haber renunciado a ella el año pasado, pero también porque "cumplí una etapa"-, sigue con atención pero a distancia el proceso electoral del partido, convencida de que "no le podemos pedir a un presidente o sólo una mesa directiva resolver la crisis de la Democracia Cristiana", sino que a su juicio "aquí se necesita la disposición de todos los liderazgos y en esto las pasadas de cuentas no sirven" y que para abordar "los desafíos de futuro los necesitamos a todos", advierte.

Por lo mismo, hizo un llamado a todos los dirigentes y representantes del partido "a estar a la altura de lo que hoy día necesita el partido" y estima que "deberíamos estar todos detrás de cómo seguimos avanzando en el discurso de la buena política; en el compromiso con la ética en política, con mínimos de transparencia también. Segundo, cómo valoramos lo que hicimos en campaña en materia programática, donde hay un piso que nos potencia respecto de nuestra propuesta país, que es lo que hoy día está invisibilizado".

Y también llamó a cuidar "todos nuestros liderazgos, yo creo que no nos podemos dar el lujo de seguir farreándonos a gente buena, que es competitiva, que tiene buena llegada, que tiene respaldo de trabajo en lo público".

En medio de la crisis del partido y de una elección interna que parece estar profundizando las diferencias, la senadora advierte que "lo peor que nos podría pasar es que al día siguiente de que se elija una directiva tenga disidencia, tenga un grupo que se pare en contra", que quienes conocen la colectividad aseveran que es el "deporte favorito" entre dirigentes y la militancia DC, por lo que Goic insta a "cuidar la democracia interna".