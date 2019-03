Servicios de salud superaron en más de US$ 330 millones gasto presupuestado en 2018

Actualidad

Gasto por sobre lo proyectado se incrementó un 55% el año pasado respecto al ejercicio previo.

El director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, expuso ayer ante la comisión de Hacienda del Senado el balance de los hospitales públicos el año pasado, revelando que en 2018 el sobregasto -o sea, desembolsos realizados por sobre lo establecido en la Ley de Presupuestos- en los servicios de salud ascendió a más de US$ 330 millones en 2018 ($ 218.000 millones), lo que implica un crecimiento de 55,7% respecto a 2017.

Esto, según explicó, se debe entre otros puntos a la mayor actividad asistencial, la que subió 22,4% en el último año totalizando más de US$ 1.000 millones. Eso sí, Dipres enfatizó que la sobreejecución de la red pública de hospitales habría ascendido a más de US$ 1.000 millones sin la inyección de US$ 673 millones para financiar el sobregasto que realizó la entidad durante el año pasado.

Adicionalmente, durante 2018 la producción de los servicios de salud mostró un alza de 7%, la más alta de los últimos cinco ejercicios. Dicho índice incluye consultas, exámenes, procedimientos, intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones.

El Ministerio de Salud, en tanto, exhibió una sobre ejecución de su gasto equivalente a 2,4% por sobre lo aprobado, o sea, US$ 320 millones. Su erario total en 2018 fue mayor a US$ 13.000 millones. El ministerio liderado por Emilio Santelices fue el único que sobreejecutó (102,4%) sus recursos entre todas las carteras.

Tarea de contención

En su ponencia ante los legisladores, Cerda enumeró una serie de medidas que se tomarán en conjunto con el Minsal para contener el sobregasto de la red hospitalaria. La primera, aseguró, será la inyección de US$ 412 millones para sustentar la posible mayor producción asistencial en los servicios secundarios y terciarios, lo que fue aprobado en la Ley de Presupuestos de este año.

La segunda, recalcó, será la creación de una nueva glosa para regular la contratación preferente de profesionales médicos titulares o a contrata en el sistema, en lugar de las sociedades médicas. Todo esto con el objetivo de atraer profesionales del sector privado al Estado y reducir el costo de las prestaciones.

La tercera -y más relevante- será el diseño de un nuevo sistema de financiamiento para los establecimientos de salud, trabajo en conjunto entre Dipres y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Todo, con miras a su implementación a partir de la ley de Presupuestos del 2020.