Los detalles de la formalización de financiamiento que ingresó Latam Airlines a la Corte de Nueva York

Industria

En un documento de 245 páginas, la firma detalló los tres tramos que tendrán los recursos por cerca de US$ 2.000 millones que busca recaudar y el rol que jugaba el Estado.

Los detalles de cómo se estructurará la figura de financiamiento llamada DIP (Debtor in Possession, por su sigla en inglés), en el marco de su reorganización, entregó en un documento de 245 páginas Latam Airlines a la corte de Nueva York donde tramita su solicitud ante el Capítulo 11.

La firma había informado el domingo en la noche, que el financiamiento tendría tres tramos: el A, B y C. De este modo, se formalizó la idea de concretar el último de ellos, donde la familia Cueto y Amaro, así como Qatar Airwyas, ya comprometieron US$ 900 millones, pero que podrá ampliarse en hasta US$ 250 millones para que otros accionistas aporten recursos si lo desean.

En el documento se señala que "es importante destacar que los Préstamos DIP del Tramo C están subordinados a los Préstamos DIP Tramo A y Préstamos DIP Tramo B y servirán efectivamente como facilidades de 'primera pérdida' para los otros tramos proporcionando un 'colchón de capital' sustancial y crítico para los prestamistas bajo tales facilidades en caso de que los Deudores no puedan reorganizarse con éxito".

Sin embargo, la aerolínea explicó que dado que en el tramo B, que está enfocado en los recursos que se puedan tener de los Estados, no se ha tenido éxito, se decidió remover como condición para el tramo siguiente. Además, los financistas del tramo C -actuales accionistas de la empresa- se comprometieron a mantener sus actuales participaciones durante la tramitación de la reorganización.

Más adelante, se detalla que Latam ha tenido éxito logrando compromisos contractuales que creen que "ayudará significativamente a la capacidad de los Deudores para reorganizarse y salir de los procedimientos del capítulo 11".

Lo conseguido hasta el minuto, dice la aerolínea, "es una señal importante para los otros interesados de los Deudores, los prestamistas potenciales de pospetición y el mercado en general, que a pesar del clima económico actual provocado por Covid-19 el negocio de los Deudores, apoyado por los prestamistas del tamo C y otras partes interesadas, está listo para una recuperación exitosa".

En tanto, Latam también declaró que a partir de agosto 2020 sus niveles de liquidez serán mínimos para operar. Declaración que fue reforzada por el CFO, Ramiro Alfonsín, quién ingresó una documento recalcando la importancia de lograr con éxito la recaudación de los montos solicitados vía DIP para el rearme de la aerolínea.

"Este representante de la compañía estima que la necesidad de efectivo se basa en una razonable estimación de las necesidades para las operaciones de Latam. En su mayoría estas expectativas se basan en la necesidad de los deudores, así como también de los no deudores afiliados a acceder a efectivo en los meses siguientes. El cálculo se hace según los actuales tráficos, las necesidades de la aerolínea durante este procedimiento que son expectativas de exceder con creces a la cantidad de efectivo disponible, como en agosto de 2020 Latam operará por debajo del mínimo de liquidez que necesita para echar a andar el negocio", sostuvo Alfonsín.

Sin estos montos, explica el ejecutivo, es difícil que la aerolínea no vea interrumpido sus operaciones.