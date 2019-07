Saldivia por fiscalización en caso Essal: "Alguien se ha quedado un poquito dormido en los laureles"

Industria

Para el ex Superintendente de Servicios Sanitarios y Fiscalización hay que retomar con fuerza la capacidad del Estado para fiscalizar.

Luego del extendido corte de suministro de agua que afectó por una semana a Osorno, la actuación de la empresa Essal sentó un negativo precedente para las sanitarias del país que hoy están siendo fiscalizadas, por solicitud del presidente Sebastián Piñera, para ver cómo operan y evitar futuras crisis en el suministro.

En radio Pauta, Juan Eduardo Saldivia, ex Superintendente de Servicios Sanitarios y Fiscalización señaló que el caso Essal ha "dañado el sistema" porque cuando una empresa, -como ellos mismos han reconocido- que no lo ha hecho bien, "aunque no es necesario que lo reconozcan, es evidente que lo han hecho muy mal, pero tenemos la duda legítima de la actuación de los fiscalizadores que han estado presentes, porque no hay una explicación" para la situación que desencadenó el corte.

Para Saldivia es evidente que "alguien se ha quedado un poquito dormido en los laureles, y hay retomar con fuerza la capacidad del Estado para fiscalizar, pero también teniendo presente que no es posible que tengamos un policía en cada esquina".

"Las cosas también pasan porque cada uno de nosotros, y las empresas se deben hacer responsables de sus obligaciones", agregó el ex Superintendente.

Luego de la crisis de Osorno, el debate se encamina a si efectivamente Essal infringió las causales que establece la normativa vigente para caducar una concesión de producción y abastecimiento de agua, que está siendo evaluada técnicamente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), y con los ojos puestos desde el Ministerio de Obras Públicas.