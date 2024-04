Ryan Reynolds le va al Necaxa: se convierte en nuevo accionista del club de fútbol mexicano favorito de Don Ramón

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La estrella de Deadpool Ryan Reynolds y el actor Rob McElhenney, famoso por la serie de televisión It’s Always Sunny in Philadelphia, compraron una participación minoritaria no revelada en el equipo de fútbol mexicano Club Necaxa, informó el lunes Variety.

Según la publicación, Reynolds y McElhenney realizaron la adquisición a través de su vehículo de inversión R.R. McReynolds Company, que también es propietario del club de fútbol profesional galés Wrexham AFC, uno de los equipos más antiguos del mundo.

Fundado en 1923 en Ciudad México por un ingeniero de ascendencia escocesa, el Club Necaxa se formó con jugadores de una extinta empresa estatal de energía, lo que inspiró su apodo de “Rayos”.

En 2021, NX Football USA LLC compró el 50% de Impulsora del Deportivo Necaxa SA de CV, la empresa propietaria del Club Necaxa, al poderoso grupo mediático mexicano Grupo Televisa.

La actriz Eva Longoria, el ex inversionista inmobiliario Al Tylis y el agente deportivo Sam Porter fueron algunos de los inversionistas reunidos por NX Football para adquirir el Club Necaxa.

Longoria, casada con el ex ejecutivo de Televisa José Bastón, asistió el domingo a un partido del Necaxa en Aguascalientes, donde el equipo ahora tiene su sede.