Hacienda no capitalizará Codelco por registrar pérdidas en 2023 y empresa asegura que tendrá utilidades este año

El Ministerio de Hacienda no entregará recursos para capitalizar Codelco este año debido a que esta empresa no registró utilidades en 2023, sino que anotó pérdidas por US$ 591 millones, informó el titular de esta cartera, Mario Marcel.

“Las cifras del 2023 no nos satisfacen, nos duelen y nos movilizan”, dijo al respecto el presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien aseguró que revertirán el saldo en rojo este 2024 por efecto de la mayor producción, avance de los proyectos estructurales y mejor precio del cobre.

El compromiso de Hacienda era capitalizar a Codelco con el 30% de sus ganancias anuales, según un compromiso adquirido en 2022 por la administración de Gabriel Boric. La falta de capital puede tensionar las finanzas de la estatal, que enfrenta pagos de intereses de US$ 800 millones por año.

Y aunque Pacheco auguró ganancias para 2024, el inicio del año no fue auspicioso, dado que la producción cayó en 9,4% en los primeros tres meses del presente ejercicio respecto de igual lapso de 2023.

Ante ello, el CEO de la cuprera estatal, Rubén Alvarado, dijo que esperan “mejorar los resultados productivos y de esa manera mejorar los resultados económicos”.

Maricunga

Máximo Pacheco señaló que ya tienen el 66% de la superficie de Maricunga -una parte de derechos históricos, otra por la compra de Lithium Power International y otra por la cesión que hará SQM de derechos mineros- y que el banco Rothschild estará a cargo de invitar a potenciales interesados en aliarse con Codelco en una sociedad donde la estatal tendrá la mayoría accionaria. La idea es que a fines de 2024 se defina el socio de la corporación en este salar.

En Pedernales, donde la minera estatal tiene el 100% de la propiedad minera, iniciarán “trabajos no invasivos durante el segundo semestre de 2024”, dijo el presidente del directorio.

Tianqi

Respecto del interés de la accionista de SQM, la china Tianqi Lithium, en orden a ser incluida en las negociaciones y en la participación en la sociedad que explote el litio del Salar de Atacama, Pacheco explicó que ese tema “está definido en el memorándum de entendimiento”, firmado el 27 de diciembre pasado, en orden a que “el directorio de la sociedad conjunta, donde Codelco tiene 50 más uno de las acciones, entre 2025 a 2030 tendrá seis directores, tres de los cuales lo va a designar Codelco y tres SQM. Y después del año 2031, la sociedad tendrá siete directores, cuatro van a ser nombrados por Codelco y tres para ser designados por la minera privada.

“Nosotros respondemos por los directores que nosotros nombramos y por lo tanto, el tema de que quiénes nombre SQM en el directorio es un tema de responsabilidad y atribución de esta empresa”.