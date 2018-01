“Algunos apuntan a la ética de los arquitectos, pero la principal discusión debe ser lo regulatorio”

Infraestructura / Inmobiliaria

Para Humberto Eliash, hay “responsabilidades repartidas” por los guetos verticales. Dice que el Estado debe ayudar a actualizar los planos reguladores.

Desde el 12 de enero, Humberto Eliash es el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos de Chile por dos años.

En su primera entrevista, el arquitecto y académico de la Universidad de Chile y ex-vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma institución, plantea las principales batallas que tendrá que dar: administrar la crisis financiera del colegio, donde está la posibilidad de perder su histórico edificio en Alameda 115, así como cerrar la brecha que se ha producido entre la cantidad de arquitectos que hay en Chile -que son aproximadamente 25 mil- y los colegiados, que apenas son el 10%.

Para el primer desafío ya tienen reuniones agendadas y, para el segundo, van a establecer convenios con algunas universidades para hacer colegiatura automática.

Pero hay un tema que tiene al gremio en el ojo del huracán: el conflicto en torno a los llamados guetos verticales que se desarrollan en la comuna de Estación Central.

“Es bien complejo lo de las inmobiliarias porque están afectando la convivencia de barrios completos. Algunos lo ven desde el punto de vista ético; se le traspasa el problema a la ética de los arquitectos, de los constructores, de los ingenieros, pero creo que hay que poner la principal discusión en el tema regulatorio”, dice el dirigente.

- ¿Pero qué le parecen ese tipo de proyectos?

- Esos edificios, con los cuales no estamos de acuerdo, en la mayoría de los casos están amparados por la legislación vigente; se han aprovechado de fallas en la legislación.

El conflicto es bien severo, porque no se trata solamente de rasgar vestiduras y decir ‘no, esto no se puede hacer’ cuando nuestra legislación y autoridades lo han permitido.

- ¿Se abordó bien el debate?

- No, y hay responsabilidades muy repartidas. A nivel ministerial, municipal y empresarial hay responsabilidad por no advertir estos temas que son de larga data.

- ¿La responsabilidad no es completa de la Municipalidad de Estación Central?

- No es completa de la municipalidad. Y el ministerio tampoco puede imponer su voluntad sobre las municipalidades. Es difícil demoler edificios que ya están hechos, hay gente que compró de buena fe, pero lo que sí se puede hacer es actuar rápido para evitar que eso se produzca porque hay muchos lugares en que eso podría volver a ocurrir.

- ¿Qué responsabilidad tienen los arquitectos en la proliferación de este tipo de obras?

- Hay un tema ético que vamos a supervisar, pero no creo que se pueda regular un tema tan complejo como ese a través de los instrumentos de la ética.

Hay que ser mucho más efectivo. Los arquitectos son pagados para hacer un trabajo, y si ese trabajo es legal ellos tampoco tienen porqué oponerse. Lo que dice la inmobiliaria, si no lo haces tú lo hará otro; siempre encontrarán un arquitecto.

- ¿Qué le parece la idea del alcalde Sharp que, como compensación, el Estado le ceda a la municipalidad el paño del Muelle Barón tras el fallido mall?

- Él tiene muy buenas intenciones, representa un sector político que no tenía representación y hay mucha expectativa en cómo él va a poder articular todo.

Tengo confianza en que logrará articular los intereses de la ciudadanía que quiere progreso y edificios nuevos, pero que no quiere perder sus valores patrimoniales.

- ¿Qué debieran hacer las autoridades del nuevo gobierno?

- Afinar mejor los instrumentos de regulación y desarrollarlos más. Hay varias leyes pendientes en el Congreso, así como también mejorar la ordenanza general y la ley de monumentos nacionales, que no se ha modernizado.

Otra acción, para los casos más urgentes, es congelar ciertas áreas hasta que se termine de regular. Muchas empresas se aprovechan de estos vacíos y presentan anteproyectos que les dan un derecho: aunque no piensen en hacer edificios muchas veces se quedan con un permiso aprobado.

En esas zonas se puede congelar por un tiempo mientras se ajuste el instrumento regulatorio. Eso no les gusta a las empresas ni a la Cámara de la Construcción, pero en algunos casos se justifica.

- ¿Y actualizar los planos reguladores?, ¿es factible?

- Eso es directamente una responsabilidad del Estado que tiene que invertir más en apoyar a las comunas que no tienen plan regulador; no solamente dotarlas de buenos instrumentos de planificación, sino que dotarlas de personal técnico capaz de administrar esos planos reguladores.

Hoy no hay un equilibrio, las municipalidades en Chile están muy desprotegidas, sobre todo las más vulnerables.

- ¿Cómo evalúa las políticas de vivienda del actual gobierno?

- En general, han sido de continuidad con los gobiernos anteriores. Hay mejoras, hay programas exitosos, pero las líneas generales de cómo se maneja la ciudad no se han cambiado radicalmente.

- ¿Y cómo ve a Cristián Monckeberg como titular de Vivienda?

- No me atrevo a opinar, no tengo muchas referencias de él.

El único comentario que puedo hacer es que como gremio esperamos que hayan más ministros arquitectos porque estamos preparados para eso. Sin embargo, en la historia del ministerio ha habido una sola ministra arquitecta.