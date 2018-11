Minera canadiense inicia reestructuración operativa en Candelaria

Minería

Compañía está en proceso de aumentar producción y bajar costos.

Más de 100 trabajadores fueron desvinculados la semana pasada en la compañía Minera Candelaria para –según trascendió- asegurar la continuidad operacional.

La decisión de la empresa Lundin Mining no pasó inadvertida y envalentonó los ánimos de las autoridades locales y los trabajadores, quienes se movilizaron el fin de semana para conocer detalles de la medida.

Según fuentes sindicales, la cifra de desvinculaciones podría ir creciendo en lo que resta del año, dado que esta sería una primera etapa y luego se impulsaría un proceso de retiro voluntario.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Minera Candelaria, Nelson Araya, señaló que 40 trabajadores afiliados fueron afectados de un total de 700 que integran su organización.

El dirigente relata que el miércoles, en la entrada del turno de noche, comenzaron a ser notificados los trabajadores, extendiéndose este proceso hasta el viernes.

Durante el proceso de desvinculación, se habría explicado a los trabajadores de dicho sindicato –una de las cuatro organizaciones de la minera- que el proceso está relacionado con el alto costo y la productividad.

La faena reportó un costo de US$ 1,64 la libra en el tercer trimestre, pese a las menores leyes de mineral (ver relacionada).

Hasta el cierre de esta edición, se estaba concretando una reunión entre la directiva del sindicato y la empresa, donde se conocerían detalles de las desvinculaciones y se evaluarían las opciones para enfrentar el escenario.

Hoy los trabajadores tendrán una asamblea general para evaluar la respuesta de la empresa, donde no se descartarían movilizaciones.

Mientras, los otros sindicatos están impulsando sus propias iniciativas para revertir la decisión y/o asegurar una compensación para los afectados.

La importancia de la faena para Lundin Mining

Fue hace cuatro años que Lundin Mining concretó la compra de Candelaria a la norteamericana Freeport McMoRan, en cerca de US$ 1.800 millones. La faena -donde tiene el 80%- se volvió en un activo estratégico. En el último trimestre, la canadiense reportó una producción de cobre de casi 53 mil toneladas. Candelaria (en base al 100%), elaboró 35 mil.

"La producción de cobre en el trimestre fue más baja que el período comparable del año anterior debido a la extracción y el procesamiento planificados de materiales de menor ley", informó la canadiense respecto de su operación en Chile.

La faena -que está en pleno proceso de expansión- tiene una guía de producción de entre 134 mil y 136 mil toneladas de cobre para 2018. Esto irá subiendo hasta el rango de 182 mil y 189 mil toneladas hacia 2022.

En materia de costos, en el último trimestre fueron de US$ 1,64 la libra, la guía del año está en US$ 1,70. El objetivo -según una presentación- es llegar a US$ 1,45 en cuatro años más.