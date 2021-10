Matriz de Google se apoya en la publicidad y logra superar estimaciones en ventas

Multinacionales

Pese a vender más anuncios en Internet que cualquier otra empresa, Alphabet se alineó con las tecnológicas y reconoció impacto de la disrupción de la cadena logística global.

Alphabet, matriz de Google, entregó este martes sus resultados para el tercer trimestre con ingresos por sobre lo esperado, lo que hizo subir ligeramente sus acciones en operaciones fuera de rueda.

A través de su motor de búsqueda, el servicio de YouTube y las asociaciones en la web, Google vendió estos tres meses más anuncios en Internet que cualquier otra empresa. A todo esto, impulsado también por el auge del e-commerce que ha venido marcando el desempeño de los grandes retailers y tecnológicas a nivel global.

Una mayor demanda de los servicios prestados por el gigante surgió el año pasado cuando la pandemia obligó a las personas a pasar más tiempo en línea y sus nuevos hábitos no han disminuído.

Por ello, el director ejecutivo, Sundar Pichai, ha intentado mantener el motor de ingresos de la compañía a toda marcha, precisamente apalancado en esas tres áreas: comercio electrónico, la plataforma de videos y la computación en la nube. Eso ayudó a la compañía a recuperarse de un 2020 severo, cuando algunos especialistas en marketing recortaron sus presupuestos mientras enfrentaban el impacto inicial de la pandemia de Covid-19.

Presión de la cadena logística

Pese a esto, la compañía reconoció que sigue dependiendo de factores macroeconómicos, como la crisis de la cadena de suministro que mantienen en vilo al mundo entero y que están, de a poco, amenazando las ventas por Navidad. De ser así, también se vería impactada la publicidad que es vital durante esta temporada.

Pero, por el momento, decidió enfocarse en las noticias en positivo. "Nuestras inversiones consistentes para respaldar el crecimiento a largo plazo se reflejan en un sólido desempeño financiero", dijo en el comunicado la directora financiera, Ruth Porat.

"Todavía se están beneficiando de parte del comercio que se mueve en línea debido a la pandemia", dijo a Bloomberg Mark Ballard, investigador de la firma de desempeño de marketing Tinuiti.

Las cifras

Entre julio y septiembre, los ingresos por publicidad de Google aumentaron 43% a US$ 53.100 millones. El año pasado, en el mismo período, registró US$ 37.100 millones. En tanto, los anuncios de YouTube aumentaron a US$ 7.210 millones, frente a los US$ 5.040 millones de hace un año.

Así las cosas, las ventas totales de Alphabet subieron a US$ 65.100 millones, por encima de la estimación promedio de US$ 63.336 millones entre los analistas seguidos por Refinitiv. En tanto, la ganancia por acción fue de US$ 27,99, también más de lo esperado.

Alphabet también recompró 12.600 millones de dólares en acciones el trimestre pasado.

Los resultados se dan en medio del escrutinio global respecto de cómo las empresas usan los datos del comportamiento de las personas para hacerles un perfil y luego elegir qué anuncios mostrar. Por ello, Apple ha cambiado algunas políticas de privacidad que mantienen en vilo a las grandes tecnológicas que esperan impactos en sus finanzas.