CEO de CasaIdeas interviene tras críticas de clienta

Retail

Todo partió luego que una clienta de CasaIdeas publicara en la red social laboral LinkedIn un problema que tuvo en una de las tiendas de la cadena. La afectada dijo que solicitó –sin éxito- una copia de su boleta. “Me piden mi RUT al comprar; me juntan puntos, pero, ¿no puedo solicitar una copia de la boleta porque no tienen la facultad debido a malas prácticas? Debo pedirla al servicio al cliente (no me especifican a qué mail, en la tienda de Casa Costanera) y esperar una semana, según la encargada de la tienda. ¿No será mucho?”, dice el reclamo.

La respuesta sorprendió a muchos porque llegó desde el mismo gerente general de la empresa, Mauricio Russo: “Hola Sara, mi WhatsApp personal es +569 (…). Por favor, envíame la información en detalle y reviso personalmente esta situación”.

Las respuestas de otros usuarios de la plataforma comenzaron a multiplicarse. “Cuando el CEO de una compañía se pone las botas y se mete al barro, motiva a sus equipos a seguirlo; tremendo ejemplo de liderazgo”, dijo uno de los usuarios.

Russo respondió a otro: “Hola Guido. Considerando esta situación, a veces se debe tener equipos tipo UCI mientras se mejoran los sistemas. El cliente debe estar en el foco como prioridad”.