Descuentos de hasta 80% ofrecen estas marcas en CyberDay 2019

Cyberday 2019 calienta sus motores, y su quinta edición arranca el lunes 27 de mayo a las 00:00 horas, con descuentos en tecnología, viajes, vuelos, hoteles, moda, electrohogar, telefonía y deportes, ofertas que se extenderán hasta el miércoles 29.

En vísperas de uno de los eventos comerciales más importantes del año, las marcas comienzan a prepararse para ser parte del universo de transacciones virtuales, y presentan sus novedades para competir en esta carrera que cada año toma fuerza, con metas cada vez más altas en crecimiento de transacciones y espera alcanzar US$ 250 millones, 19 % superior, a los US$ 210 millones recaudados en la edición del 2018, incluso espera superar el CyberMonday de octubre pasado, que alcanzó ventas por US$ 233 millones.

De las 371 marcas agrupadas en el Comité de Comercio Electrónico de la CCS, 102 corresponden a tiendas que participan por primera vez en un evento Cyber oficial. Los rubros agrupan calzado y vestuario (70 tiendas), seguidos por los sitios de deportes y outdoor (50), hogar (46), salud y belleza (39), tecnología (26), infantil (26), viajes y turismo (20), multitiendas y supermercados (19) y alimentos y bebidas (14).

El evento que busca fomentar la compra por internet en nuestro país, tiene a los grandes del retail desplegando una gran variedad de productos y descuentos, pero otras más pequeñas no se quedan atrás, y sacan toda su artillería, para destacar durante las 72 horas del evento. Aquí la estrategia de algunas marcas:

Ripley se suma con 70 mil productos en oferta

Ripley dice presente en la nueva edición con más de 70 mil productos en diversas categorías y con rebajas que "llegarán hasta el 80%".

El foco principal de este año estará en tecnología, vestuario, zapatillas, outdoor, belleza y muebles, movilidad urbana, y ofrecerá propuestas de regalos para el Día del Padre. Además sumará nuevas categorías, como la venta de departamentos, servicios, ferretería y mascotas.

En cuanto a los despachos de productos, el equipo de Ripley.com está trabajando para tener el mejor nivel de servicio para sus clientes, dando las opciones de despacho a domicilio o retiro en tienda de Arica a Punta Arenas.

Falabella potencia su app

Falabella incorpora nuevas categorías de productos como smart home, movilidad eléctrica, deco niños, entre otros, comenta Ricardo Alonso, gerente general corporativo de Falabella. Y como es "tradición" potenciará ofertas en productos de tecnología como computadores, teléfonos móviles, parlantes bluetooth, televisores con pantalla LED y artículos de robótica.

La novedad que tendrá la compañía este año es que se sumará un nuevo canal de compra: la aplicación de celulares. "Durante el Cyber enviaremos, a los clientes que tenga la app, notificaciones con las mejores ofertas, las que se irán renovando durante las 72 horas que dura el evento, para mantener siempre una atractiva secuencia de ofertas únicas y especiales. Además, una vez que los clientes compren, los notificaremos sobre el estatus de su compra", explica Alonso.

Jumbo busca aumentar 50% ventas en Cyberday

A través de la aplicación Jumbo para smartphones, disponible en Santiago y Viña del Mar, los clientes podrán acceder a promociones con entregas express (90 a 120 minutos).

En el sitio principal de 'cyber' habrá una gran variedad de ofertas "con precios muy agresivos" en tecnología LED, calefacción, electrodomésticos, productos de supermercado y se potenciarán los servicios de retiro en tienda y en auto.

Imagina participa con 30 proyectos en Santiago y regiones

Nuevamente la inmobiliaria del Grupo Imagina en el evento e-commerce del país, con descuentos de hasta un 35% en 30 proyectos en Santiago y algunas regiones del país. La participación de este año estará especialmente enfocada en los inversionistas, considerando las condiciones de mercado, como la baja vacancia y las tasas históricamente bajas.

Para acceder a los departamentos que contarán con descuentos, los clientes deben ingresar al portal web de la empresa donde desde el mediodía de este miércoles 22 pueden inscribirse para recibir las ofertas inmobiliarias.

Al término de esta actividad vendrá una segunda etapa relacionada con la evaluación crediticia de quienes desean comprar un departamento.

Swarovski ofrecerá hasta 60% de descuento

Hasta 60% serán los descuentos que ofrecerá Swarovski, con productos que "brillan por su calidad, excelencia artesanal y creatividad inigualable".

Durante las 72 horas, la marca ofertará diferentes productos, que van desde su línea de carcasas para teléfonos, los clásicos lápices rellenos de cristales y joyería, hasta un total de 3.000 artículos.

Lounge en la categoría accesorio compite en el CyberDay

Los eventos cybers han cambiado el comportamiento de compra de los consumidores, posicionando Internet como el canal clave para llegar a miles de personas. Según el balance 2018 realizado por la CCS, el rubro accesorio se consolidó como una de las categorías que concentran las preferencias de los consumidores, junto a las categorías: vestuario y calzado.

La marca nacional de accesorios Lounge se suma por tercer año consecutivo al evento. Sin ir más lejos, en 2018, en el último evento, se registraron casi 200 mil visitas en el e-commerce, creciendo a una tasa sobre los dos dígitos.

Y este año, la tienda contará con más de 400 productos con descuentos entre 70% y 80%.