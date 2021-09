Multi X revierte pérdidas en segundo trimestre impulsado por buenos precios del salmón

Retail

La compañía destacó en su análisis razonado que el precio del salmón subió un 40% en entre abril y junio de 2021

Sigue firme la recuperación del sector acuícola. Multiexport, que hace pocos días anunció un cambio de nombre, Multi X, registró durante el segundo trimestre ingresos por US$ 150,3 millones, que representa 73% más que los US$ 86,7 millones que logró en el mismo período de 2020 y un 11,9% superior al trimestre anterior (US$ 134,4 millones).

El aumento en ventas se ve impulsado principalmente por un mejor precio del salmón que durante abril y junio fue un 40,4% más alto que en 2020. A esto se le suma una fuerte demanda en uno de los mercados más importantes para Multi X: Estados Unidos.

"Estados Unidos tuvo un aumento en las exportaciones de un 18% con respecto al primer semestre de 2020. También destaca un alza de 53% en las exportaciones hacia Brasil, mientras que para China hubo una disminución de 70%", detalló Multi X en su análisis razonado.

Asimismo, el ebitda del segundo trimestre de este año se elevó a US$ 14,4 millones, revirtiendo la pérdida de US$ 20,9 millones anotada en igual lapso del año pasado.

Mientras que en la última línea, la salmonera obtuvo ganancias de US$ 6,6 millones, contra pérdidas de US$ 22,3 millones en el mismo periodo de 2020.