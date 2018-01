SMU confirma la venta de Construmart a fondo vinculado a LarrainVial

Retail

El fondo de inversión privado Hammer, donde el ex ejecutivo de Sodimac Julio Campos es aportante, adquirirá el 100% de ferretera en más de US$ 82 millones.

Según consigna el documento, el monto equivale a US 1.845.655, quedando sujeto al descuento de la deuda financiera neta de la compañía, además de los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

El acuerdo permitirá que el Fondo de Inversión privado Hammer, donde es aportante el ex ejecutivo de Sodimac, Julio Campos , adquiera el 100% de la ferretera

El holding SMU anunció esta tarde que sigue avanzando en el proceso de venta de Construmart al fondo ligado a LarrainVial, operación que está valorada en unos US$ 83 millones.

