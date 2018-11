Piñera sobre salida de Orrego: "No me eche a perder el día"

Telecom/Tecnología

En escuetas palabras el mandatario se refirió a la carta que recibió el lunes del presidente del directorio de TVN argumentando su salida del cargo.

El presidente, Sebastián Piñera, se refirió escuetamente a la renuncia del presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego. Al ser consultado por el tema en medio de una actividad relacionada con la práctica del deporte indicó que "estamos en medio del deporte, del tenis; no me eche a perder el día".

La actividad era una intervención en la Plaza de la Constitución del ministerio del Deporte con el programa Chile se Mueve, hasta donde se trasladó Piñera desde La Moneda para saludar a jóvenes que jugaban tenis, fue en ese momento cuando fue consultado por el tema que tiene en una compleja situación al canal estatal.

Esta mañana se conoció Orrego envió una carta el lunes al propio Piñera en la que renunciaba a la conducción del canal estatal argumentando fuertes críticas a la administración de Jaime de Aguirre.

"He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante el canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad de hecho", fue una de las críticas hechas por el renunciado presidente del directorio.