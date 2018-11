Trump cierra frontera con México y autoriza uso de fuerza letal

Actualidad internacional

"Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles en EEUU", dijo el mandatario quien afirmó, sin pruebas, que al menos 500 delincuentes se encuentran entre los inmigrantes que intentan entrar al país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que firmó una orden para cerrar la frontera de su país con México y agregó que autorizó que las tropas usen fuerza letal contra los migrantes que intenten ingresar.

"Si es necesario", aclaró Trump a la prensa en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y afirmó sin pruebas que al menos 500 delincuentes se encuentran entre los inmigrantes que intentan entrar a EEUU. "Así que no voy a dejar que se aprovechen de los militares. No tengo otra opción. ¿Quiero que eso suceda? Absolutamente no, pero se trata de personas peligrosas".

Trump detalló que firmó la orden hace dos días y que "ya cerré parte de la frontera". Advirtió que se podría cerrar su totalidad si aumenta el conflicto con los migrantes.

"Si descubrimos que es incontrolable", declaró, "si vemos que llega a un nivel en el que perdemos el control o la gente resulta herida cerraremos la entrada al país por un período de tiempo, hasta que podamos tener todo bajo control".

"Toda la frontera", continuó. "Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles en EEUU".

La Casa Blanca no ha publicado la orden y el mandatario fue poco claro respecto al tema. No fue posible contactarse con la mansión de gobierno para conocer sus comentarios.