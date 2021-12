Didi en caída libre: pierde US$ 4.700 millones mientras apunta a cotizar en Hong Kong

Conexión a China

Los reguladores exigieron a la empresa salir de EE.UU. para que sus bases de datos no quedaran expuestas a potencias extranjeras.

Didi Global Inc. informó una pérdida neta masiva de US$4.700 millones para el trimestre que terminó en septiembre, al tiempo que navega dejar de cotizar en Estados Unidos y alista su debut en la bolsa en Hong Kong.

El gigante de los viajes compartidos ha sido el foco de una represión más amplia de Beijing contra la gran tecnología. Los reguladores exigieron que la empresa se deslistara en EE.UU. por temor a que sus vastos tesoros de datos pudieran estar expuestos a potencias extranjeras. La empresa informó US$ 6.600 millones en ingresos en sus resultados no auditados del tercer trimestre, por debajo de los US$ 7.600 millones en los tres meses anteriores.

La aplicación de Didi fue eliminada de las tiendas de aplicaciones chinas a principios de julio, poco después de su oferta pública inicial en EE.UU., cuando el regulador de ciberseguridad de China dijo que se había descubierto una investigación sobre los problemas con la forma en que recopila y utiliza la información personal.

Es posible que el gasto de la compañía haya aumentado durante el trimestre para cumplir con el mayor escrutinio de Beijing sobre la forma en que administra a sus conductores y datos. Las protecciones de los derechos de los trabajadores para los conductores se formalizaron en un conjunto de pautas de los reguladores chinos en noviembre.

La compañía china reiteró su plan de cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong y garantizar que sus acciones depositarias estadounidenses puedan intercambiarse por "acciones libremente negociables de la compañía en otra bolsa de valores reconocida internacionalmente a elección de los tenedores de ADS". Didi organizará una junta de accionistas y votará sobre el asunto, dijo la compañía en su informe de ganancias.