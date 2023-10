Desarrolladora china Country Garden está a horas de declarar su primer default de bonos en dólares

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El reloj sigue corriendo para que Country Garden Holdings evite el primer impago de un bono público en dólares de su historia, ya que el desarrollar chino en apuros se enfrenta al inminente fin de un plazo para el pago de intereses.

La constructora, que se ha convertido en un símbolo de la crisis de la deuda inmobiliaria en China, incumplió el mes pasado el plazo original para el pago de US$ 15,4 millones. El bono tiene un periodo de gracia de 30 días que finaliza el 17 y 18 de octubre, antes de que pueda declararse el impago.

Será la primera gran prueba para la principal desarrolladora inmobiliaria de China, después de que la semana pasada advirtiera de que no podrá hacer frente a todas sus futuras obligaciones de pago en el extranjero, lo que constituye el indicio más claro de que está abocada a una quiebra y reestructuración de su deuda. Sus dificultades de pago en los últimos meses, junto con los crecientes problemas de su homóloga China Evergrande, se suman a los indicios de que los esfuerzos de rescate de las autoridades distan mucho de ser suficientes para impedir que se intensifique la crisis inmobiliaria del país.

Hasta ahora, Country Garden ha logrado esquivar su primer gran impago de bonos públicos y ha conseguido reprogramar la deuda local en los últimos meses. La semana pasada señaló en una declaración bursátil que no había efectuado un pago vencido por un total de US$ 60 millones "en virtud de algunas de sus deudas", sin especificar.

China aumentará margen de endeudamiento de gobiernos locales para inyectar estímulo a la reactivación económica

Probable impago

Un eventual impago no sería una sorpresa, dado que los bonos en dólares de la desarrolladora cotizan a niveles muy deteriorados, en torno a los US$ 0,4 y US$ 0,6, lo que indica las escasas expectativas de recuperación de la deuda por parte de los inversores.

Con un pasivo total de US$ 187 mil millones al 30 de junio, Country Garden es una de las constructoras más endeudadas del mundo y se enfrentará a otra prueba el 27 de octubre, cuando finalice el periodo de gracia de un bono en dólares por valor de US$ 40 millones.

Los posibles impagos o una reestructuración complicada de Country Garden amenazan con sumir al sector inmobiliario chino en un caos aún mayor, ya que cuenta con un número de proyectos varias veces superior al de Evergrande, cuyo impago hace dos años conmocionó a los mercados chinos.