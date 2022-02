Elon Musk hace una de las mayores donaciones en la historia: US$ 5.700 millones en acciones de Tesla

Multinacionales

La donación se produjo cuando Musk, director ejecutivo de Tesla, discutió con políticos como Bernie Sanders y Elizabeth Warren sobre la desigualdad y un impuesto sobre el patrimonio propuesto.

Elon Musk donó casi US$ 6 mil millones en acciones de Tesla Inc. a organizaciones benéficas a fines del año pasado en una de las donaciones filantrópicas más grandes de la historia.

El hombre más rico del mundo donó más de 5 millones de acciones del fabricante de autos eléctricos del 19 al 29 de noviembre, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. El regalo tenía un valor aproximado de US$ 5.700 millones de dólares, según los precios promedio de los días en que vendió los valores. La presentación no nombra a la organización benéfica y muestra que un fideicomiso no identificado estuvo involucrado en la transacción.

En las semanas previas al obsequio, Musk sugirió que vendería acciones si las Naciones Unidas demostraban que US$ 6.000 millones ayudarían a resolver el problema del hambre en el mundo, después de que el director del Programa Mundial de Alimentos de la organización hiciera un llamado a multimillonarios como Musk para que "intensificaran".

Alivio en impuestos

Una gran donación a la caridad ayudaría a reducir lo que Musk ha dicho que sería la mayor factura de impuestos en la historia de Estados Unidos. Días antes de que completara una serie de ventas de acciones por un valor de más de US$ 16 mil millones, gran parte de lo cual fue para cubrir el ejercicio de casi 23 millones de opciones, el director ejecutivo tuiteó que pagaría más de US$ 11 mil millones en impuestos por año.

Gran parte de la riqueza de Musk está ligada a Tesla, que superó a Toyota Motor Corp. como el fabricante de automóviles más valioso del mundo en julio de 2020 y se unió a un grupo selecto de empresas con valoraciones de billones de dólares en octubre. La capitalización de mercado de Tesla se ha reducido desde entonces a unos US$ 905.000 millones al cierre del lunes. Las acciones avanzaron hasta un 3,7% antes del inicio de la negociación regular el martes.

A medida que ha crecido su patrimonio neto, Musk se ha irritado ante las críticas a los multimillonarios y ha dicho que vendería sus casas y la mayoría de sus posesiones. Con una fortuna de US$ 227.300 millones, es más de US$ 47.000 millones más rico que la segunda persona más rica del mundo, el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Musk tiene una fundación homónima que se ha vuelto más activa en los últimos años, con grandes obsequios de ocho cifras prometidas a la ciudad cerca de su puerto espacial del sur de Texas, una competencia de US$ 100 millones para la eliminación de carbono y una contribución de US$ 5 millones a dos científicos que investigan el covid-19. Antes de eso, las contribuciones más grandes de su fundación fueron a fondos asesorados por donantes, o DAF, donde el dinero de caridad puede permanecer a perpetuidad.

La Fundación Musk, que solía contar con el hermano de Musk, Kimbal, como director, recientemente agregó una nueva cara a su lista. Varios beneficiarios de subvenciones con los que habló Bloomberg News han dicho que su principal punto de contacto en la fundación es Igor Kurganov, un jugador de póquer profesional convertido en filántropo que participa activamente en el espacio del altruismo efectivo.