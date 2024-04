Iris Fontbona baja al puesto 75 del ranking de multimillonarios de Forbes, pero su fortuna aumenta a casi US$ 26 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Iris Fontbona bajó al puesto 75 del ranking de multimillonarios de Forbes, pero su fortuna aumentó hasta acercarse a US$ 26 mil millones gracias a la revalorización de sus posiciones a lo largo del mundo empresarial, donde destaca la explotación minera de Antofagasta Minerals.

De acuerdo con la actualización dada a conocer este martes, Iris Fontbona y su familia registraron un patrimonio de US$ 25.700 millones en la edición 2024 de la comentada publicación, frente a los US$ 23.100 millones del año anterior. En términos de posición, sin embargo, esto representa un descenso del lugar 65 de 2023 al número 75 de la última versión.

La mujer más rica de América Latina es la viuda de Andrónico Luksic Abaroa, de quien en 2005 heredó una fortuna levantada a partir de los bebestibles y la minería, la que fue repartida también incluyendo a sus tres hijos: Jean-Paul, Andrónico y Guillermo (este último falleció de cáncer en 2013).

El historial de Forbes muestra que la fortuna de la familia Luksic-Fontbona se duplicó en 2021, alcanzando los US$ 23.300 millones, manteniéndose estable hasta registrar el salto que lo llevó a sus actuales niveles.

Las acciones de Antofagasta PLC en Londres y de Quiñenco en Santiago exhiben sus mayores precios de la historia, en línea con los avances que han mostrado los principales índices bursátiles del mundo. Dentro del IPSA, el grupo Luksic también controla Banco de Chile, junto con Citi; y CCU, asociados con Heineken.

El actual ranking de Forbes está liderado por el magnate del lujo y presidente de LVMH, Bernard Arnault (US$ 195 mil millones); el dueño de Tesla, Elon Musk (US$ 195 mil millones); el hombre detrás de Amazon, Jeff Bezos (US$ 194 mil millones); Mark Zuckerberg, de Meta (US$ 177 mil millones); y Larry Ellison, de Oracle (US$ 141 mil millones).

Los únicos latinoamericanos que superan el patrimonio de Fontbona son Carlos Slim y su familia, ya que se ubican en el puesto 14 gracias a una fortuna que aumentó a US$ 102 mil millones.

Aparte de la matriarca de los Luksic, los demás chilenos que figuran en el ranking, son, en orden de sus fortunas, el empresario financiero radicado en EEUU pero con pasaporte chileno Jean Salata (US$ 7.300 millones); Horst Paulmann y familia, ligados al grupo Cencosud (US$ 3.400 millones); Julio Ponce Lerou, vinculado a SQM (US$ 2.600 millones); Roberto Angelini Rossi (US$ 1.800 millones); y Patricia Angelini Rossi (US$ 1.400 millones).

El fallecido expresidente Sebastián Piñera, por su parte, salió del ranking después de haber anotado US$ 2.900 millones en la publicación del año pasado, cuando ocupó el quinto lugar en la lista local. De este modo el número de multimillonarios chilenos cayó de siete a seis en la última edición.