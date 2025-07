Acción de Visa cae tras desestimar expectativas de una mejora en sus perspectivas de ganancias para el año

Las acciones de Visa cayeron en las últimas operaciones este martes después de que la red de pagos más grande del mundo dejara sin cambios sus perspectivas de ganancias para el resto del año fiscal.

La firma, que reportó resultados del tercer trimestre por sobre las estimaciones de Wall Street, señaló que aún espera que las ganancias por acción aumenten en un porcentaje de dos dígitos bajos y que los ingresos crezcan en torno a los bajos dos dígitos, según una presentación.

Las acciones, que habían ganado 11% este año hasta el cierre de las operaciones regulares, cayeron 3% a US$ 340,7 a las 4:48 de la tarde en Nueva York.

El analista de Mizuho Securities, Dan Dolev, dijo en una nota a sus clientes que el fracaso de Visa en mejorar las perspectivas para todo el año podría ser el responsable de la caída de las acciones.

La utilidad neta ajustada del trimestre finalizado el 30 de junio aumentó 19%, alcanzando los US$ 5.800 millones, o US$ 2,98 por acción, según informó Visa en un comunicado aparte. Esta cifra superó la estimación promedio de US$ 2,85 de los analistas encuestados por Bloomberg. Los ingresos también superaron las expectativas de Wall Street, con un aumento del 14%, alcanzando un récord de US$ 10.200 millones.

Los volúmenes transfronterizos aumentaron 12% y las transacciones procesadas 10%.

“El gasto del consumidor se mantiene resiliente, con un sólido crecimiento discrecional y no discrecional en EEUU”, declaró el director ejecutivo Ryan McInerney en el comunicado. “Las tendencias positivas que impulsan el crecimiento empresarial continuaron” durante las primeras semanas del trimestre actual, añadió.