Dólar cae y rompe los $ 600 tras amenazas de Trump contra Rusia por crisis en Siria

Commodities

La divisa estadounidense experimentó un retroceso de más de $ 3. Peso chileno se vio favorecido también por el precio del cobre.

El dólar experimenta una fuerte caída a nivel mundial debido a las preocupaciones en materia geopolítica tras la amenaza de misiles de Donald Trump a Siria, provocando a Rusia, un histórico aliado de Damasco.

En Chile, al término de las operaciones en el mercado interbancario, la divisa estadounidense experimentó una brusca caída que la empujó por debajo de la barrera de los $ 600 por primera vez desde el 6 de marzo pasado.

El dólar cerró en una punta vendedora de $ 598,10, lo que representa una caída de $ 3,2 en relación al cierre de ayer.

El peso chileno también se vio favorecido por el precio del cobre, el que completó su tercera alza consecutiva en Londres al ubicarse al borde de los US$ 3,15 por libra.

Donald Trump desafió esta mañana al gobierno de Rusia, luego que Moscú advirtiera que derribará cualquier misil estadounidense en suelo sirio como represalia al ataque químico ocurrido el fin de semana en Douma, al noreste del país asiático.

"Rusia promete derribar cualquier misil que se dispare a Siria", escribió el líder de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter. "Prepárate Rusia, porque los misiles vendrán: lindos, nuevos e 'inteligentes'".

La amenaza de Trump a través de Twitter causó profundo impacto en las bolsas del mundo y también en el mercado cambiario. El dollar index, de hecho, se contrae en 0,13%, lo que constituye su cuarta baja consecutiva.

"El dólar durante la jornada rompe definitivamente la barrera de los 600 pesos, alcanzando a esta hora los 597.3. Movimiento que se genera principalmente por la desconfianza en el billete verde debido a los rumores de un posible conflicto bélico entre Estados Unidos y Siria", dijo Ignacio Fuentes, account manager XTB Latam.

Con todo, el mercado está a la espera de las minutas de la Reserva Federal, las que podrían dar nuevas pistas sobre el ritmo de alza de tasas de la Reserva Federal.

Precisamente en esa espera, el euro consolida los niveles alcanzados ayer, más cerca de los US$ 1,24 que de los US$ 1,23 . La divisa comunitaria vuelve a amenazar con renovar los máximos alcanzados hace dos meses, cuando superó los US$ 1,25, informó Expansión.