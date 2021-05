Futuros del hierro caen más de 8% por nuevas presiones chinas al mercado de commodities

Commodities

El precio del metal cayó por debajo de los US$ 200 la tonelada en la Bolsa de Singapure por primera vez en tres semanas.

Las presiones del gobierno chino respecto al comportamiento de las mineras, sumado a las declaraciones del miércoles, cuando las autoridades aseguraron que manejarían los aumentos de precios "irrazonables" para el cobre, el carbón, el acero y el hierro, ya han comenzado a tener efectos en el mercado de commodities.

Este lunes, los futuros del hierro cayeron por debajo de los US$ 200 la tonelada por primera vez en tres semanas. Específicamente, el metal retrocedió un 8,93% en la Bolsa de Singapure hasta los US$ 182,70, mientras que, en la Bolsa china de Dalian, el mineral cayó 7% hasta los US$ 163 la tonelada.

Respecto a las medidas del país, el director de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, Ge Honglin, aseguró que si bien algunas personas sostienen que el aumento de precios fue impulsado por el mercado, la mayoría cree que ha llegado el momento de que el gobierno tome medidas.

"Los aspectos de oferta y demanda de los metales no ferrosos no han cambiado y el costo no soporta un aumento de precios tan grande", agregó en comentarios publicados en la cuenta WeChat de la asociación.

En tanto, el jefe de estrategia de mercado de Westpac, Robert Rennie, explicó a Financial Times que "hay una creciente evidencia de exceso especulativo", por lo que una demanda china más fuerte de lo esperado y el retorno de la demanda mundial han sido el principal impulsor de los precios.