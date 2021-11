Commodities

Petróleo repunta luego de que inversionistas encontraran "exagerada" la caída del viernes

El Brent ganaba 4,7%, a US$ 76,13 el barril, luego de caer US$ 9,50 el viernes. El West Texas Intermediate (WTI) subía 4,5%, a US$ 71,22.

