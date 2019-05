Utilidades de aseguradoras caen 3% al primer trimestre

Mercados en Acción

Entre enero y marzo de este año, las aseguradoras registraron utilidades por US$ 163 millones. Esta cifra representó una disminución 3,2%, en relación al mismo período de 2018, cuando las ganancias totalizaron US$ 168 millones. La caída fue arrastrada por los seguros de vida que retrocedieron 10,4%. El panorama no fue completamente negativo ya que en términos de ventas, éstas anotaron un alza de 8,11% millones al primer trimestre de 2019.

Cabe mencionar que según el último informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en 2018 la industria aseguradora registró utilidades por US$ 743 millones, cifra que representó una disminución real de 19,1%, en relación al cuarto trimestre de 2017. Asimismo, las ventas de pólizas llegaron a US$ 12.807 millones entre enero-diciembre de 2018, lo que significó un aumento real de 4,7% respecto a igual período del año anterior.