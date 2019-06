DC pide que ente público tenga un mix destinado a cuenta individual y otro a un seguro

Pensiones

El Ejecutivo se comprometió a presentar las indicaciones del proyecto entre hoy o mañana.

Sobre el cobro de comisiones por la gestión que realizará el ente público, Silber comentó que al no haber competencia serían “sustantivamente distintas a las que cobran las AFP porque hablamos de un porcentaje cautivo donde no hay mayores esfuerzos en la gestión de la cartera”.

Especificó que la formula ideada para administrar el 4% extra de cotización es similar a la presentada por la exPresidenta Bachelet. “Queremos una institución que administre la cartera y que a diferencia del Ejecutivo, no las licite y que tenga una musculatura corporativa respecto de los fondos que administra”, sostuvo Silber.

