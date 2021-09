Representante OCDE ante avance de cuarto retiro: “Cuando se abre la caja de pandora es difícil cerrarla"

Pensiones

Experto de la OCDE remarca que “en pensiones no hay nada perfecto, hay opciones con pros y contras y cada opción trae un peso distinto”.

En un contexto en que un nuevo retiro de fondos de pensiones, que podría ser parcial o total, superó la primera valla legislativa en el Congreso, el jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, Pablo Antolín remarcó este jueves la necesidad de entablar una legislación y un diálogo para avanzar en una reforma permita mejorar las jubilaciones.

“Cuando se abre la caja de pandora es difícil cerrarla. Nosotros siempre hemos dicho que hubiera sido bueno establecer una legislación que permita el retiro anticipado bajo ciertas condiciones”, señaló en conversación con Tele13Radio.

En particular, sobre el nivel de la discusión en donde no se avanza hacia una reforma que permita mejorar las jubilaciones señaló: “En pensiones no hay nada perfecto. En pensiones hay opciones con pros y contras y cada opción trae un peso distinto”, por lo que es necesario “discutirlas”.

A modo de ejemplo manifestó que muchos países cuando se avanzó hacia una reforma del sistema el debate se trabó durante "bastantes meses o años" por lo que la experiencia de Chile no es “única”.

Ante esto remarcó lo vital del diálogo entre el Gobiernos, políticos, agentes sociales y expertos para avanzar en una solución. De hecho, recordó que un elemento catalizador en el mundo son las experiencias de la Comisión Marcel en su minuto en Chile y la Comisión Turner en Inglaterra.

“Todos se sentaron -tanto los expertos, como los representantes de la sociedad, gobierno y distintos partidos políticos- a discutir y a hablar de cómo se reforma”, manifestó.

El diálogo, señaló, debe ser con una visión global del sistema para evitar el “problema” en el que se encuentra Chile que está centrado en los retiros anticipados y “se olvida de que hay que hacer una reforma global del sistema mirando todos sus componentes porque todo influye”.

Explicó que dado que “todo el mundo sabe que para financiar su jubilación el día de mañana (en que no va a poder trabajar), tiene que ahorrar hoy” el sistema se compone en que para que ese ahorro se transforme en su pensión deben haber instituciones que gestionen ese ahorro con el énfasis de que lo gestionen teniendo en en cuenta el mejor interés de los individuos y no de las instituciones : “A partir de ahí podemos empezar a discutir como organizarlo”.