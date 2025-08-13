A reactivar la infraestructura

Señor Director:

La infraestructura ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo socioeconómico de Chile, articulando territorios, dinamizando sectores productivos, mejorando la calidad de vida y generando empleo.

Sin embargo, en los últimos años, este motor ha perdido fuerza, afectado por la desaceleración económica, la fragmentación institucional, la judicialización de proyectos y la falta de certeza regulatoria, traducido en demoras significativas en procesos de evaluación ambiental, y una menor generación de empleo.

Frente a este escenario, organizaciones como la CPC y el CPI han elaborado propuestas para reactivar el sector. Incluyen desde mecanismos de aceleración de proyectos y fortalecimiento de asociaciones público-privadas, hasta reformas institucionales y fiscales que aseguren una inversión sostenida en el tiempo.

En conjunto, estas iniciativas convergen en que la infraestructura debe recuperar su rol como catalizador del crecimiento, y la evidencia lo respalda, cada punto porcentual adicional de inversión en infraestructura multiplica el PIB, la productividad y el empleo.

El próximo ciclo político ofrece una oportunidad para consolidar esta agenda. Las propuestas están disponibles, lo que se necesita ahora es capacidad política, liderazgo y una visión de país que entienda que invertir en infraestructura no es solo construir obras, es mayor crecimiento y competitividad.

Óscar Gajardo Carreño

Socio de GDO Abogados




