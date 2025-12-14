Elecciones Minuto a minuto | Lipigas anuncia acciones legales por "mensaje ajeno a la compañía" que llevó a denuncia ante el Servel por parte de comando de Jara

"La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp", indicó la firma sobre el incidente con un mensaje en respaldo a Kast y que movilizó al equipo de la candidata oficialista.

Los chilenos concurrían a los centros de votación este domingo para la segunda vuelta de la elección presidencial entre el candidato republicano, José Antonio Kast, y la postulante oficialista, la exministra Jeannette Jara, en la definición tras una campaña marcada por el combate a la delincuencia y la inmigración irregular, y promesas de reactivación económica.

Se espera que la jornada de voto obligatorio e inscripción automática -para la que están habilitados 15,6 millones de votantes- sea más expedita que la primera vuelta, el pasado 16 de noviembre, tanto en la votación misma como en el conteo de los sufragios. El dólar cerró en nuevos mínimos en más de un año el viernes, mientras que la Bolsa de Santiago marcó un nuevo récord, por el ánimo de los inversionistas ante la expectativa de un posible triunfo de Kast en los comicios. Ambos pasaron a la definición en este balotaje luego que, en la primera vuelta, Jara obtuvo 26,8% de las preferencias, mientras que Kast alcanzó 23,9%.

A continuación los principales hitos de la jornada electoral:

10:50 Tras emitir su voto desde Paine, el candidato de oposición, José Antonio Kast llamó a vivir la jornada electoral “en paz” y subrayó el carácter ciudadano del proceso. “Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política”, afirmó. Consultado por el escenario postelectoral, Kast sostuvo que quien resulte electo deberá gobernar para todos, sin distinciones políticas. “Quien gane va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, señaló, y enfatizó en la responsabilidad institucional del cargo y la necesidad de unidad más allá de las diferencias electorales.

Kast evitó adelantar algunas definiciones como la composición de su gabinete o las primeras decisiones como eventual presidente electo, insistiendo que esas respuestas solo corresponden una vez que la ciudadanía se pronuncie.

10:45 Respecto al mensaje a favor de Kast que recibieron algunos usuarios de la aplicación LipiApp y que llevó a una denuncia ante el Servel por parte del comando de Jeannette Jara, Lipigas indicó que en "la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio".

"El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Como empresa iniciaremos todas las acciones legales que correspondan", agregó la compañía.

10:05 La candidata Jeannette Jara informó que "hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias. Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia".

Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias.



Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la… pic.twitter.com/tVBdxtzIuE — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

10:00 Servel informó 99,26% de las mesas instaladas tanto en Chile como en el exterior, esto es 40.599, para la Segunda Votación Presidencial. En Chile, de un total de 40.473 mesas, se han instalado 40.321, correspondientes al 99,62%. En el extranjero, de un total de 427 mesas, se han instalado 278, correspondientes al 65,11%

9:45 Tras votar en Punta Arenas, por última vez como mandatario, el Presidente Gabriel Boric aseguró que quien sea el ganador de la segunda vuelta "va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena. Hoy día, conocidos los resultados, llamaré a quien gane la elección y también a quien haya perdido y, además, realizaremos un llamado que va a ser público, transmitido por los medios de comunicación, con la persona que resulte ganadora de la elección. Además, el día de mañana la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo, pero que pueden tener la certeza todos los ciudadanos que van a contar con toda la disposición para realizar esto de manera institucional independiente quien gane".

Sobre la agenda del gobierno luego del resultado de este domingo, Boric aseguró que "acá se gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de marzo el 11 de marzo", y mencionó que esperaba alcanzar acuerdos con la oposición en torno a proyectos como Sala Cuna o el FES para terminar con el CAE en la educación superior, entre otras iniciativas. También, desestimó que en esta elección presidencial incida la evaluación de su gestión. "Yo creo que esto se trate de un plebiscito al gobierno o no".

9:45 El líder del Partido de la Gente (PDG) y que sacó el tercer lugar en la primera vuelta presidencial, Franco Parisi, descartó asumir un rol en el futuro gobierno y reafirmó que se ubicará en la oposición, sin negociaciones por cargos. Aunque reconoció contactos indirectos desde ambas candidaturas, dijo que no ha recibido ni aceptado ofrecimientos: “Yo no estoy buscando cargos… no me veo ahí, no me veo ahí”, afirmó, agregando que “me han ofrecido de todo”.

Parisi se mostró crítico del escenario de segunda vuelta y reiteró su llamado al voto nulo, señalando que “Chile perdió con esta elección, no es bueno elegir entre Guatemala y Guatepeor”. Respecto de su rol futuro, sostuvo que en el PDG “a partir de marzo comenzamos nosotros a mover la pelota en términos políticos”.

9:30 El diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser evitó comprometerse explícitamente con un eventual gabinete de José Antonio Kast, pero dejó abierta la puerta a una eventual participación, condicionada a conversaciones políticas posteriores y a la existencia de una oferta concreta.

“Eso no lo sabemos, pero sí vamos a respaldar al Gobierno democráticamente electo contra toda intentona de desestabilizarlo por vías no democráticas”, afirmó Kaiser, y subrayó que su sector está “disponible a conversar, estamos disponibles a apoyar a un eventual gobierno de José Antonio Kast”.





09:30 La expresidenta Michelle Bachelet indicó a Megavisión que esperaba que no se retrocediera en materia de derechos de las mujeres y de inclusión en el próximo gobierno y llamó a avanzar en los logros alcanzados en el país en esas áreas.

9:05 El expresidente Ricardo Lagos concurre a votar en el centro de Santiago.

8:37 "Nosotros hoy día estamos con la misión de ganar, ese es nuestro objetivo próximo, y desde mañana comenzaremos con las distintas conversaciones y planificaciones y ver cómo se instala un posible gobierno porque esperamos que desde hoy día José Antonio sea el Presidente electo y trabajar arduamente para tener los mejores equipos, las mejores personas", dijo en CNN Chile Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien además manifestó su disposición a integrar el gobierno si se lo pidiera el candidato de imponerse hoy en la elección.

8:30 La candidata oficialista, Jeannette Jara, se dirigía a la casa de su madre en la comuna de Conchalí previo a emitir su voto a eso del mediodía y confirmó que tiene preparados tres tipos de discursos una vez se conozcan los resultados de la elección: “Uno más poético, uno más racional y otro un poco más técnico”.

8:00 Comienzan a abrir las primeras mesas de votación en el territorio nacional. Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán hasta las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar. En Chile es obligatorio votar para las personas con derecho a sufragio, y los ciudadanos chilenos que no concurran a votar se exponen a multas que van entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $30 mil y $103 mil pesos al valor actual). En el exterior el voto es voluntario

7:30 "Chilenos eligen entre derechista y comunista en elecciones presidenciales". Ese es el título con el que el influyente medio británico Financial Times encabezó un artículo sobre la jornada electoral en el país. "Se espera que los chilenos elijan a un candidato conservador de línea dura en lugar de un candidato comunista en la segunda vuelta presidencial del domingo, mientras la preocupación por la delincuencia y la inmigración afecta a uno de los países más ricos de Latinoamérica", dijo el FT.

El medio también recordó que se proyecta que Kast, "un exlegislador de derecha que quiere construir una barrera en la frontera de Chile y deportar a unos 300.000 inmigrantes indocumentados", obtenga un 58% de los votos, según la última encuesta del grupo de investigación Cadem.