El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
Cartas

Agentes de cambio

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, resulta clave avanzar hacia una redefinición estratégica de este concepto. El voluntariado no puede quedar solo en la voluntad o la intención en potencia; los desafíos sociales y territoriales exigen acciones concretas y sostenidas. En Balloon Latam creemos que es momento de transitar hacia la figura del agente de cambio, entendida como una persona que asume responsabilidad, moviliza capacidades y se compromete con la transformación de los territorios.

Nuestro programa Balloon Internacional es ejemplo de esta visión: en 25 ediciones ha reunido a más de 400 agentes de cambio en Chile y diversos países de Latinoamérica, generando aprendizajes colectivos, prototipando soluciones y fortaleciendo vínculos entre comunidades y profesionales. Este modelo se sostiene en pilares como la innovación social, el diálogo como herramienta de encuentro, la territorialidad que reconoce la riqueza y diversidad de cada contexto, y la urgencia de enfrentar las brechas de desigualdad, especialmente en la ruralidad.

Conmemorar este día es reconocer que ser voluntario hoy significa ser parte activa de los cambios que nuestras sociedades necesitan. Es un llamado a dejar huellas duraderas, a construir narrativas colectivas y a posicionar el voluntariado como estrategia de impacto territorial y social.

Juan Ignacio Cordero

Subdirector de Incidencia, Balloon Latam

