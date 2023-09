Aguinaldo y emprendedores: ¿una obligación?

Cartas

Señor Director:

“¿Y habrá aguinaldo?” Es una pregunta que con seguridad se escuchó en miles de empresas de todos los tamaños a lo largo de Chile previo a este 18 que acabamos de celebrar.

En el caso de las MiPYME y las PYME, si se entrega o no aguinaldo debiera ser una decisión que dependa de las condiciones financieras de cada uno de esos negocios, y no una obligación, como hoy promueven algunos parlamentarios en el Congreso.

¡No presionemos más a los emprendedores! Primero crecer y después beneficiarse de ese progreso debiera ser la premisa, pero no forzarlo por Ley. Que el apoyo a los emprendedores que todos pregonan sea real, sin salvavidas de plomo.

María Soledad Correa

Directora ejecutiva de ChileConverge