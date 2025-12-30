Andrés Velasco y las contribuciones

Señor Director:

El exministro de Hacienda Andrés Velasco, en una reciente entrevista en Radio Duna, sostuvo que no ve “ninguna razón por la cual una persona que vive en un terreno en Las Condes, que compró hace décadas por US$ 50.000 y hoy vale US$ 1 millón, no pague contribuciones solo por tener más de 65 años. Está sentada sobre un capítal enorme”.

Este razonamiento omite un elemento central: patrimonio no es lo mismo que liquidez.

Si bien una persona mayor puede, efectivamente, estar “sentada sobre un capital enorme”, eso no implica que cuente con la liquidez suficiente para pagar las contribuciones. Se trata de su vivienda habitual, un bien que no le genera rentas, sino más bien gastos permanentes. A ello se suma que los adultos mayores, por regla general, enfrentan mayores dificultades de empleabilidad y, por tanto, una menor capacidad para generar nuevos ingresos.

Eximir del impuesto territorial a los adultos mayores respecto de su primera vivienda, sin discriminaciones, es además una medida justa y digna. Tras una vida de trabajo y aporte al país, se trata de un reconocimiento concreto a su esfuerzo y una forma de evitar que este tributo adquiera, en los hechos, un carácter expropiatorio para quienes no cuentan con ingresos suficientes para solventarlo.

Alternativamente, al menos debiera vincularse el pago de contribuciones a la existencia de una generación efectiva de renta.

Conviene precisar que esta discusión se refiere exclusivamente a los adultos mayores, y no a la eliminación general de las contribuciones sobre la primera vivienda. El impuesto territorial cumple un rol fundamental en el financiamiento municipal, y cualquier revisión de otras exenciones requiere un análisis más profundo.

Vicente Sepúlveda Lasen

Abogado, Profesor Impuesto Territorial Universidad Central