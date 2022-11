Ante el tabaquismo, una oportunidad tecnológica

Cartas

Señora Directora:

Respecto de la carta publicada sobre las políticas globales antitabaquismos globales el viernes pasado, ¿qué pasaría si hubiera nuevas tecnologías que sustituyan a los cigarrillos con sólo una mínima parte del riesgo para la salud? ¿Qué ocurriría si la mayoría de los 4,5 millones de fumadores actuales de Chile se pasaran a estas tecnologías? De ser así, habría una enorme victoria para la salud pública.

La gente fuma principalmente para experimentar los efectos de la nicotina. Sin embargo, casi todos los daños provienen de los agentes tóxicos presentes en las 7.000 sustancias químicas del humo del tabaco, no de la nicotina. En el Reino Unido, existe un verdadero entusiasmo por la gama emergente de productos de vaping y nicotina oral, sin humo, que prometen una pequeña fracción del riesgo de fumar.

Para Chile, estas tecnologías representan una enorme oportunidad. Que se aproveche o no dependerá de: (1) una comunicación honesta de los riesgos; (2) una regulación que penalice a los cigarrillos, pero permita que el vaping compita; (3) una política que cree un incentivo económico para el cambio, y; (4) un enfoque abierto a la innovación. Por encima de todo, dependerá de las autoridades de salud si deciden o no a aprovechar la oportunidad.

Clive Bates

Ex Director de Action on Smoking and Health Reino Unido