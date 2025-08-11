Click acá para ir directamente al contenido
Autos usados, barómetro de la economía familiar

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

A diferencia del mercado de vehículos nuevos -altamente sensible a la volatilidad internacional, el tipo de cambio y las tasas de interés-, el de autos usados ha demostrado una resiliencia que lo posiciona como un indicador más realista de las decisiones de consumo de los hogares chilenos. Incluso en contextos marcados por incertidumbre global o restricciones de liquidez, la compraventa de autos usados no se detiene, sino que se adapta. No hablamos solo de movilidad: hablamos de activos que circulan, se valorizan o deprecian en función de necesidades inmediatas, ahorro familiar, acceso al crédito y percepción de estabilidad. Su dinamismo está menos atado a la macroeconomía y más conectado con la economía cotidiana.

Hoy, mirar este mercado no es solo entender cómo se mueve el transporte, sino cómo se comporta el consumidor frente a la incertidumbre.

Ignacio Schiattino

Gerente General Hub Automotriz

