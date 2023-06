Baja inversión portuaria: graves consecuencias

Cartas

Señor Director:

Hace unos días en su diario publicaron una nota donde se señalaba que diversos gremios acusan falta de planificación tras caída de Chile en ranking de desempeño logístico. Un tema de suma importancia, pero también de extrema complejidad, ya que la falta de capacidad portuaria no es tan simple como sólo construir más puertos, sino que se debe mejorar la cadena de suministro a dichos terminales.

A modo de ejemplo, el mal estado de la red ferroviaria del país y la lentitud de las licitaciones viales impiden que los puertos aumenten su capacidad. Por ejemplo, el tan anunciado proyecto portuario en San Antonio, que implica una inversión de US$ 3.500 millones, no solucionará el problema si no se mejora la red de ferrocarriles de nuestro país.

Adicionalmente, el pipeline de proyectos portuarios vs. las necesidades que tiene nuestro país, aun con un crecimiento económico bajo, es insuficiente. Basta con mencionar que el Puerto Exterior de San Antonio lleva años de retraso y el Terminal 2 de Valparaíso parece hoy un sueño lejano.

Lo que en su minuto se pudo haber visto como un costo en el cual se podía ahorrar, porque no era “tan urgente”, nos está pasando la cuenta, y lo peor es que este tema se sigue viendo como algo menos urgente que otros asuntos de índole nacional. Algo que afectará gravemente la productividad y el PIB de Chile en el futuro cercano.

Mario Yáñez

Gerente general de GPS Chile