Bienvenida Ley Karin

Cartas

Señor director:

Quiero compartir una intervención realizada por un gerente hombre de una gran empresa local, hace unas semanas atrás: “Ella no toman los mismos riesgos; no están dispuestas. Las mujeres son débiles.” Visiones como ésta no son aisladas en un escenario laboral que sigue siendo dominado por ellos.

Según el Primer Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno Corporativo, realizado por el Instituto de Directores de Chile, Fundación Chile Mujeres y la OIT, las mujeres representan el 39,3% de la dotación total de las empresas estudiadas, y sólo el 18% de la alta gerencia y los Directorios cuenta con su presencia.

Más complejo aún; el 12,5% de las empresas no tiene políticas específicas para prevenir y gestionar el acoso laboral y sexual, a pesar de que el 52,5%, presentó denuncias de acoso laboral y 37,5% de acoso sexual en 2022. Denuncias que, en su mayoría, afectan la integridad de mujeres.

En este contexto damos la bienvenida a la Ley N° 21.643, más conocida como Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

¿Cómo prevenir? Adoptando una perspectiva de género para enriquecer la mirada sobre el trabajo, considerando que hombres y mujeres son capaces de realizar las mismas labores cuando no se presentan inhibiciones para ello; por ejemplo, ajustar regímenes de turno y prohibir el lenguaje sexista, entendiendo que no es debilidad, sino una falsa minoría.

Elisa Giesen

Socióloga y Socia de Gestión Social