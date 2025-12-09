Chile, exportador fintech

Señor Director:

Igal Magendzo acierta al afirmar, en estas páginas, que Chile tiene “todas las ventajas y capacidades para exportar servicios financieros”. Hoy ese potencial se llama fintech chilena.

Hace años, empresas nacionales operan con éxito en Perú, México, Colombia y otros mercados, ofreciendo soluciones de pagos, remesas, crowdfunding e incluso servicios basados en criptoactivos. Y algunas ya compiten en Europa y EEUU. Para que Chile consolide su liderazgo y siga exportando servicios fintech -y con ello habilitar nuevas fuentes de crecimiento económico-, necesitamos un marco normativo y económico que acompañe, y no frene, la creación de productos locales que amplían la inclusión financiera, fortalecen la competencia y proyectan al país al mundo. Tenemos la oportunidad de que Chile no solo importe innovación, sino que la exporte. No la dejemos pasar.

Josefina Movillo

Directora ejecutiva de FinteChile



