Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Chile, exportador fintech

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Igal Magendzo acierta al afirmar, en estas páginas, que Chile tiene “todas las ventajas y capacidades para exportar servicios financieros”. Hoy ese potencial se llama fintech chilena.
Hace años, empresas nacionales operan con éxito en Perú, México, Colombia y otros mercados, ofreciendo soluciones de pagos, remesas, crowdfunding e incluso servicios basados en criptoactivos. Y algunas ya compiten en Europa y EEUU. Para que Chile consolide su liderazgo y siga exportando servicios fintech -y con ello habilitar nuevas fuentes de crecimiento económico-, necesitamos un marco normativo y económico que acompañe, y no frene, la creación de productos locales que amplían la inclusión financiera, fortalecen la competencia y proyectan al país al mundo. Tenemos la oportunidad de que Chile no solo importe innovación, sino que la exporte. No la dejemos pasar.

Josefina Movillo
Directora ejecutiva de FinteChile

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
3
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
4
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
5
Regiones

Trabajadores de ENAP debieron evacuar las instalaciones tras falla en unidad de cracking de la Refinería Bío Bío
6
Empresas

Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
7
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
8
Economía y Política

Tensa recta final a La Moneda: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara
VER MÁS
VER MÁS