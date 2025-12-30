Chile y su momento biotech

Señor Director:

La biotecnología dejó de ser un tema exclusivo del mundo científico y hoy gana espacio en la conversación pública, ante el desafío de aprovechar el polo de innovación que emerge desde el sur de Chile y proyectar globalmente las startups y scaleups que están naciendo allí. Ya hay señales claras: el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación acaba de presentar la Estrategia Nacional de Biotecnología y ProChile creó la Unidad Sectorial de Biotecnología para aumentar la internacionalización de este tipo de empresas.

Estos avances van en la misma dirección de nuestro estudio “La Ruta Biotech”, que refleja que la internacionalización no es opcional, es un imperativo estratégico. En un sector donde los ciclos son largos y altamente regulados, incorporar una mirada global desde el inicio evita barreras tardías y potencia el impacto en otros mercados.

El 84% de las empresas chilenas considera que el escalamiento es una prioridad alta, pero enfrentan desafíos como acceso a financiamiento, complejidad regulatoria y falta de experiencia comercial. Estas brechas evidencian que hay una base sólida, pero urge acelerar medidas para diversificar la matriz productiva y generar empleo sostenible.

Andrés Alvarado

Director de Endeavor Research