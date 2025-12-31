Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Ciencia comprensible

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

El inicio de un nuevo Gobierno abre discusiones legítimas sobre prioridades y uso de recursos públicos. En ese contexto, es clave reafirmar la convicción en torno a que la ciencia, la tecnología y la innovación no pueden quedar sujetas a vaivenes de ciclos políticos. Invertir en ciencia es estratégico para anticipar crisis, enfrentar el cambio climático, desarrollar nuevas tecnologías y fortalecer el desarrollo económico y social. Es una política de Estado, pero la inversión por sí sola no basta. La comunicación de la ciencia debe dejar de ser una acción posterior o meramente divulgativa. Debe incorporarse como un componente central del sistema científico, clave para la confianza pública en la toma de decisiones informadas y la participación ciudadana en debates complejos. Integrar la comunicación científica de manera estructural es tambien una definición política. Ese es uno de los desafíos centrales del nuevo ciclo.

Macarena Rojas-Abalos y Natalia Salazar

Presidenta y DIRECTORA DE ACHIPEC

