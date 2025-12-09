Click acá para ir directamente al contenido
Condiciones para el bono pie

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

En relación con la publicación de este martes en DF sobre los efectos nocivos del “bono pie” en la industria inmobiliaria, es necesario hacer una precisión. En opinión de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el bono pie es una mala práctica cuando se hace a través de una simulación, en que una parte del pie declarado en la escritura no es realmente pagada por el comprador. Se trata un descuento no reconocido y termina por implicar eventualmente que el precio declarado de la vivienda es superior al realmente convenido y pagado. Eso es precisamente lo que la ADI considera una mala práctica.
Totalmente distinto es ofrecer mecanismos legítimos para completar el pie, como el pago en cuotas o el crédito directo otorgado por la inmobiliaria. Estas alternativas pueden utilizarse tanto durante la construcción como después de la entrega, lo cual hoy es habitual dado el volumen de unidades terminadas. En estos casos, el procedimiento es transparente para todas las partes y no constituye simulación ni mala práctica. Es más, son herramientas necesarias y sostenibles para facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de altos costos de desarrollo.

Slaven Razmilic
Director ejecutivo de la ADI

