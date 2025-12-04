Confianza, la primera obra que debemos construir

Señor Director:

Pese al cambio de ciclo político y a un leve repunte en la actividad, el mundo privado sigue cauteloso. Esto se aprecia en el último IMCE, que acumula largos meses en terreno pesimista, incluso en sectores llamados a liderar la inversión en infraestructura. Esto es una señal de alerta.

Chile tiene por delante una cartera de proyectos logísticos y de conectividad –carreteras, puertos, aeropuertos, redes de energía, fibra óptica y telecomunicaciones– indispensable para aprovechar el cobre, el litio y el hidrógeno verde. Sin embargo, la brecha de infraestructura actual nos recuerda que vamos muy atrás de lo que el desarrollo productivo y las regiones necesitan.

Así, vemos que la primera obra que debemos construir es la confianza: reglas estables para el sistema de concesiones, tramitaciones ambientales y sectoriales previsibles y un Estado que honre sus compromisos, pero también empresas que dialoguen temprano con los territorios y eleven sus estándares socioambientales.

Recuperar la confianza empresarial es una condición para que la inversión se traduzca en empleo, competitividad y bienestar para el país.

Carlos Zeppelin

Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura