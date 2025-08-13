Contradicciones que frenan el desarrollo

Señor Director:

La semana pasada vivimos un hecho histórico para la salmonicultura nacional: la sesión del Plan Salmón 2050 en Aysén. Esta iniciativa, impulsada por autoridades locales, gremios, parlamentarios y trabajadores, busca presentar medidas concretas para reactivar una industria presente en seis regiones. Pese a este consenso político y social, desde el Estado observamos señales contradictorias.

Mientras el Ministerio de Hacienda y organismos sectoriales avanzan en agendas de permisología y trámites, desde el Ministerio del Medio Ambiente y servicios como Conaf, SBAP, SEA o SMA se implementan reglamentos, guías y resoluciones en sentido contrario, a través de procesos opacos que generan incertidumbre y pérdida de competitividad.

De poco sirve el reconocimiento de la relevancia de la acuicultura en debates como el Salmón Summit o el apoyo al Plan Salmón 2050, si desde el nivel central no se transparenta esta contradicción que mantiene estancada a la salmonicultura pese a su enorme potencial.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades actuales y futuras para que escuchen a las regiones, analicen las restricciones implementadas y desarrollen un trabajo coherente y consistente, buscando los equilibrios necesarios. La salmonicultura es una oportunidad de desarrollo sostenible que no podemos desaprovechar por falta de coordinación institucional o sesgos que perjudican a nuestro país y sus regiones.

Tomás Monge

Gerente de Asuntos Corporativos SalmonChile



