Cotizaciones sustentables

Señor Director:

La implementación inicial de la cotización del 1% a cargo del empleador para la reforma previsional, vigente desde agosto, muestra un alto cumplimiento, cubriendo a 5,7 millones de trabajadores. Sin embargo, las cifras revelan desafíos para su sustentabilidad.

El hecho de que solo el 41% de los cotizantes sean mujeres subraya la persistente crisis del empleo femenino (con un desempleo cercano a dos dígitos), siendo ellas las principales beneficiadas de la reforma (por el bono tabla y menores requisitos). Es vital priorizar políticas de reactivación del empleo femenino para maximizar el alcance del nuevo sistema.

Otro foco de riesgo es el 8% de empresas que declararon y no pagaron, afectando a 250 mil trabajadores. Aunque legal, el uso reiterado de esta facultad podría generar una deuda previsional difícil de gestionar, agravada por la nueva normativa que exige pagar la tasa de rentabilidad más alta.

Para que los incrementos graduales de la tasa (hasta 2033) aseguren la sustentabilidad a largo plazo, es imperativo garantizar una recaudación efectiva, enfrentando activamente estos desafíos de empleabilidad femenina y cumplimiento empresarial.

Pedro Pizarro

Vicepresidente Instituto Libertad



